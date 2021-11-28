Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021-2022: что нельзя делать в этот период

Рождественский пост является одним из четырех самых продолжительных постов в году. Иногда его называют "Филипповкой", ведь начинается он 28 ноября, после дня памяти святого Филиппа – самого младшего ученика Христа из всех святых апостолов,

Рождественский пост создан для того, чтобы каждый верующий смог пересмотреть свое видение мира, свою веру и вообще себя. К Рождеству Христову христиане должны вспомнить все свои плохие стороны, грехи и недобрые поступки, которые они совершали, чтобы очиститься от них и отпустить.

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Что нельзя делать в Рождественский пост 2021-2022

Первый запрет Рождественского поста касается еды. Все это время верующие, которые могут поститься, должны отказаться от мяса, яиц и молочных продуктов.

Запрещается крепкий алкоголь. Только во время некоторых праздников, которые будут выпадать во время Рождественского поста, можно будет выпить немного вина. В определенные дни недели еда должна быть термически не обработанной, поэтому учитывайте и это.



Что можно и нельзя делать в Рождественский пост 2021-2022 / Фото Pixabay

Удерживайтесь от соблазнов и не грешите. Если формально вы соблюдаете пост, но злословите, конфликтуете с другими и кричите, то все ваши старания встать на истинный путь будут тщетны.

Согласно церковным правилам, во время Рождественского поста нельзя венчаться. Если нет большой нужды, лучше не крестите детей в церкви и не женитесь.

Также в период поста запрещены любые громкие вечеринки и гуляния, ведь они будут отвлекать вас от духовного очищения и могут наоборот привлечь множество соблазнов. Старайтесь слушать меньше музыки и не танцуйте.

Что можно делать в Рождественский пост

Рождественский пост – прекрасный случай для познания главных христианских ценностей. Для того чтобы развить в себе осознанного христианина, читайте много литературы и изучайте труды выдающихся религиозных деятелей.



Что можно делать на Рождественский пост 2021-2022 / Фото Pexels

Посещайте храм в этот период и молитесь о спасении вашей души и душ родных вам людей. Каждый раз на службе Божьей благодарите за все, что дал и дает вам Господь.

Не забывайте делать другим добро – не для "галочки" в списке, а для тепла и радости в своей душе. Даже малейшая помощь другому человеку, который сейчас находится в сложной ситуации, утешит и вас, и его.