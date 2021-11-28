Різдвяний піст створений для того, щоб кожен вірянин зміг переглянути своє бачення на світ, на свою віру й узагалі на себе. До Різдва Христового християни мають пригадати усі свої погані сторони, гріхи й недобрі вчинки, які вони здійснювали, для того, щоб очиститись від них і відпустити.

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Що не можна робити у Різдвяний піст 2021-2022

Найперша заборона Різдвяного посту стосується їжі. Весь цей час ті віряни, які можуть постити, повинні відмовитись від м'яса, яєць і молочних продуктів.

Забороняється міцний алкоголь. Лише під час деяких свят, які випадатимуть у Різдвяному пості можна буде випити трішки вина. У певні дні тижня їжа має бути термічно не обробленою, тож зважайте і на це.



Що можна і не можна робити у Різдвяний піст 2021-2022 / Фото Pixabay

Утримуйтесь від спокус і не грішіть. Якщо формально ви дотримуєтесь посту, але лихословите, конфліктуєте з іншими й кричите, то всі ваші старання стати на істинний шлях будуть марними.

Згідно з церковними правилами, під час Різдвяного посту не можна вінчатися. Якщо немає великої потреби, краще не хрестіть дітей в церкві й не одружуйтесь.

Також у період посту заборонені будь-які гучні вечірки й гуляння, адже вони відволікатимуть вас від духовного очищення й можуть навпаки притягнути безліч спокус. Намагайтесь слухати менше музики і не танцюйте.

Що можна робити у Різдвяний піст

Різдвяний піст – це прекрасна нагода для пізнання головних християнських цінностей. Для того, щоб розвинути у собі усвідомленого християнина, читайте багато літератури й вивчайте праці видатних релігійних діячів.



Що можна робити на Різдвяний піст 2021-2022 / Фото Pexels

Відвідуйте у цей період храм й моліться за спасіння вашої душі і душ рідних вам людей. Кожного разу на Службі Божій дякуйте за все, що дав і дає вам Господь.

Не забувайте чинити іншим добро – не для "галочки" у списку, а для тепла й радості у своїй душі. Навіть найменша допомога іншій людині, яка зараз перебуває у складній ситуації, втішить і вас, і її.