Произведения Иоанна Златоуста передавались из рук в руки, а его речи сразу же набирали огромную популярность. Особенно святого почитали в Киевской Руси. Здесь люди записывали все сведения о деятельности Иоанна Златоуста, его трудах и многочисленных выступлениях. Так появились сборники "Златоструй" и "Измарагд".
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Кто же такой Иоанн Златоуст?
Иоанн Златоуст родился в 347 году в Антиохии. Известно, что родители святого также исповедовали христианство. Иоанна воспитывала мать Анфуса, ведь его отец – известный военный – погиб в одной из битв. Женщина посвятила свою жизнь правильному воспитанию сына и привила ему как можно больше христианских ценностей.
День Иоанна Златоуста – 26 ноября
Когда Иоанн стал взрослее, мать отправила его на учебу к известному учителю красноречия и приверженцу софистики – Ливанию. Во время обучения Иоанн достиг больших результатов в сфере риторики и подошел к красноречию как к искусству, а не как к обычному изложению мыслей.
Завершив образование оратора, Иоанн Златоуст попробовал себя в юридической сфере. Работая адвокатом, он увидел сколько грязи, зла, лицемерия в мире. "Обратная сторона медали жизни" и подтолкнула святого к служению Господу. В 22 года он постригся в монахи и полностью погрузился в христианство.
Три Отца Церкви: Василий, Григорий и Иоанн
Церковные проповеди Иоанна Златоуста были полны мудрости и несли высокую мораль. Слава о великом ораторе мгновенно разошлась среди людей. И уже в 398 году патриарх Александрийский Феофил рукоположил Иоанна в сан архиепископа Константинопольского. Интересно, что святой вовсе не хотел становиться архиепископом и представители власти должны были выманивать его из родного города, чтобы завезти в столицу империи.
День Иоанна Златоуста: история жизни святого
Иоанн Златоуст вел очень строгую политику будучи на посту архиепископа, из-за чего его потом не очень любила власть. Златоуст очень высмеивал и критиковал пафосность и чрезмерную роскошь в жизни придворных. Такие замечания очень разозлили тогдашнюю императрицу, которая и отправила его в ссылку, где он и погиб.
Что нельзя делать в День Иоанна Златоуста
- В День чествования Иоанна Златоуста строго запрещается сквернословить. Верили, что потом Господь не услышит ваших молитв и просьб.
- Не обсуждайте людей за их спинами. Сплетни и слухи могут пагубно повлиять на вашу репутацию.
- Хорошо думайте, что будете говорить людям сегодня. Не горячитесь.