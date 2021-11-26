День Иоанна Златоуста: что известно о знаменитом ораторе, адвокате и одном из Отцов Церкви

Христианская религия очень богата мудрыми мыслителями, наставниками и проповедниками, которые несли Слово Божье в народ. Фигура Иоанна Златоуста занимает среди них видное место. Будучи активным религиозным деятелем, он получил титул "Вселенского учителя", а за его красноречие люди нарекли святого Златоустым.

Произведения Иоанна Златоуста передавались из рук в руки, а его речи сразу же набирали огромную популярность. Особенно святого почитали в Киевской Руси. Здесь люди записывали все сведения о деятельности Иоанна Златоуста, его трудах и многочисленных выступлениях. Так появились сборники "Златоструй" и "Измарагд".

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Кто же такой Иоанн Златоуст?

Иоанн Златоуст родился в 347 году в Антиохии. Известно, что родители святого также исповедовали христианство. Иоанна воспитывала мать Анфуса, ведь его отец – известный военный – погиб в одной из битв. Женщина посвятила свою жизнь правильному воспитанию сына и привила ему как можно больше христианских ценностей.



День Иоанна Златоуста – 26 ноября

Когда Иоанн стал взрослее, мать отправила его на учебу к известному учителю красноречия и приверженцу софистики – Ливанию. Во время обучения Иоанн достиг больших результатов в сфере риторики и подошел к красноречию как к искусству, а не как к обычному изложению мыслей.

Завершив образование оратора, Иоанн Златоуст попробовал себя в юридической сфере. Работая адвокатом, он увидел сколько грязи, зла, лицемерия в мире. "Обратная сторона медали жизни" и подтолкнула святого к служению Господу. В 22 года он постригся в монахи и полностью погрузился в христианство.



Три Отца Церкви: Василий, Григорий и Иоанн

Церковные проповеди Иоанна Златоуста были полны мудрости и несли высокую мораль. Слава о великом ораторе мгновенно разошлась среди людей. И уже в 398 году патриарх Александрийский Феофил рукоположил Иоанна в сан архиепископа Константинопольского. Интересно, что святой вовсе не хотел становиться архиепископом и представители власти должны были выманивать его из родного города, чтобы завезти в столицу империи.



День Иоанна Златоуста: история жизни святого

Иоанн Златоуст вел очень строгую политику будучи на посту архиепископа, из-за чего его потом не очень любила власть. Златоуст очень высмеивал и критиковал пафосность и чрезмерную роскошь в жизни придворных. Такие замечания очень разозлили тогдашнюю императрицу, которая и отправила его в ссылку, где он и погиб.

Что нельзя делать в День Иоанна Златоуста