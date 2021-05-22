Святой Николай Чудотворец родился около 270 года в провинции Малой Азии – Ликии. Николай появился на свет в богатой семье греков-христиан, которые долгое время не могли родить ребенка. После многих лет молитв и просьб, у пары все же родился сын, которого они обещали посвятить Богу. Мальчик вырос и действительно стал священником, а впоследствии и епископом. Святой Николай во время своей службы Господу совершил немало добрых дел, ведь занимался благотворительностью.

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Что нельзя делать на День святого Николая Летнего

  • Согласно приметам, 22 мая, в День Николая Летнего запрещено сеять гречку. Если пойти против правил и сделать это, то весь урожай сгинет.
  • Запрещено купаться в водоемах. Верят, что покой воды в этот день нельзя нарушать.
  • Строго запрещается подстригать волосы и резать что-то. Вообще не стоит 22 мая брать в руки острые предметы.
  • В день святого Николая нельзя никому отказывать. Особенно это касается милостыни. Если же вы откажете в помощи, целый год вас будут преследовать невзгоды и нищета.
  • Нельзя кричать на детей и ссориться с ними.
  • Неуместным в этот праздник будет употреблять алкоголь и курить.

Миколая Літнього що не можна робити у свято

Николая Летнего-2021: что можно и нельзя делать в праздник

Что можно делать на День Николая Чудотворца Летнего

  • 22 мая обязательно посетите Службу Божью в церкви.
  • В этот день принято делать уборку. Верят, что так очистится не только жилище, но и душа.
  • Обязательно старались в день 22 мая накормить обездоленных людей, иначе в течение года семье придется голодать.