День Николая Чудотворца Летнего: что нельзя делать в праздник

22 мая 2021 года православные верующие отмечают День перенесения мощей святого Николая Чудотворца. В народе святого прозвали Летним из-за теплой поры, во время которой отмечается праздник. Для чествования святого Николая существует еще одна дата – 19 декабря. Тем не менее, день 22 мая является не менее важным для христиан. Что нельзя делать в День Николая Чудотворца Летнего читайте далее.

Святой Николай Чудотворец родился около 270 года в провинции Малой Азии – Ликии. Николай появился на свет в богатой семье греков-христиан, которые долгое время не могли родить ребенка. После многих лет молитв и просьб, у пары все же родился сын, которого они обещали посвятить Богу. Мальчик вырос и действительно стал священником, а впоследствии и епископом. Святой Николай во время своей службы Господу совершил немало добрых дел, ведь занимался благотворительностью.

Также Гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для всех знаков Зодиака

Что нельзя делать на День святого Николая Летнего

Согласно приметам, 22 мая, в День Николая Летнего запрещено сеять гречку. Если пойти против правил и сделать это, то весь урожай сгинет.

Запрещено купаться в водоемах. Верят, что покой воды в этот день нельзя нарушать.

Строго запрещается подстригать волосы и резать что-то. Вообще не стоит 22 мая брать в руки острые предметы.

В день святого Николая нельзя никому отказывать. Особенно это касается милостыни. Если же вы откажете в помощи, целый год вас будут преследовать невзгоды и нищета.

Нельзя кричать на детей и ссориться с ними.

Неуместным в этот праздник будет употреблять алкоголь и курить.

Николая Летнего-2021: что можно и нельзя делать в праздник

Что можно делать на День Николая Чудотворца Летнего