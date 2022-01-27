Международный день памяти жертв Холокоста чествуют с 2005 года, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В принятой резолюции утверждалось, что "Холокост, который привел к уничтожению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения...".

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История Дня памяти жертв Холокоста

Как известно, нацистская Германия вела политику антисемитизма и жесткого истребляла еврейское население по всей Европе. Это жуткое явление происходило в период 1933 – 1945 годов и в дальнейшем получило название – Холокост.



День памяти жертв Холокоста / Фото Pixabay

Нацисты убили около трети евреев во всем мире, замучив их в концлагерях и газовых камерах. Преступники не жалели ни детей, ни пожилых людей и истребляли целые еврейские семьи. К сожалению, до сих пор не сохранились все имена усопших.

Дату 27 января выбирали не просто так, потому что именно в этот день в 1945 году солдаты СССР освободили от нацистов один из крупнейших концлагерей – Освенцим.

Мероприятия памяти жертв Холокоста-2022

Страшный геноцид евреев задел и Украину. Здесь, в киевском Бабьем Яру, нацисты уничтожили от 100 до 150 тысяч человек. По исследованиям историков, только в течение 29 – 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру немцы расстреляли свіше 33 тысяч людей.

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В Украине к отмечанию Дня памяти жертв Холокоста присоединились в 2012 году. Ежегодно в эту скорбную дату в городах зажигают свечи возле мемориалов и открывают выставки. В школах учителя проводят специальные уроки истории, во время которых знакомят детей с этим преступлением против человечества.

В столице мероприятия проводят около братской могилы евреев в Бабьем Яру. Традиционно, здесь организуют разнообразные инсталляции. В этом году в этом месте состоится совместная молитва раввинов.