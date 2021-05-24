День святых Кирилла и Мефодия: что нельзя делать в праздник

24 мая 2021 , 04:30
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Источник:

24 канал

24 мая православная церковь прославляет святых Кирилла и Мефодия. Святые навсегда вошли в украинскую историю, где и оставили огромный след как основатели славянской письменности. Кирилл и Мефодий просветляли древних украинский и занимались учительством. Именно они стали авторами азбуки "кириллицы". Что нельзя делать в День Кирилла и Мефодия – читайте дальше.

Кирилл и Мефодий были братьями. Еще в юности они решили посвятить свою жизнь Богу. Будучи очень образованными, святые хотели поделиться своими знаниями с простыми людьми, поэтому в греческом монастыре создали славянскую азбуку. Эта славянская письменность была создана около 862 года.

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Одновременно с созданием алфавита, святые работали над переводом Евангелия и Псалтири с греческого на славянский, чтобы в славянских странах было легче вести богослужения.

Что нельзя делать на День Кирилла и Мефодия

  • Сегодня запрещена нецензурная лексика. Считают, кто будет злословить в этот день, у того будут неудачи всю жизнь.
  • Не ссорьтесь.
  • Если у вас сегодня попросят одолжить книгу, то нельзя отказывать.
  • Не злоупотребляйте спиртным в этот день.
  • Не кричите 24 мая и не ссорьтесь ни с кем. Споры проблему не решат, а лишь усугубят ситуацию.


Что нельзя делать на Кирилла и Мефодия 24 мая

Автор: Квітослава Туз