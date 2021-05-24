Кирило і Мефодій були братами. Ще у юності вони вирішили присвятити своє життя Богові. Бувши дуже освіченими, святі хотіли поділитись своїми знаннями з простими людьми, тож у грецькому монастирі створили слов'янську абетку. Ця слов'янська писемність була створена близько 862 року.

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Одночасно зі створенням алфавіту, святі працювали над перекладом Євангелія та Псалтиря з грецької на слов'янську, аби у слов'янських країнах було легше вести богослужіння.

Що не можна робити на День Кирила та Мефодія

Сьогодні заборонена нецензурна лексика. Вважають, хто буде лихословити у цей день, той буде мати невдачі усе життя.

Не сваріться.

Якщо у вас сьогодні попросять позичити книгу, то не можна відмовляти.

Не зловживайте спиртним у цей день.

Не кричіть 24 травня і не сваріться ні з ким. Суперечки проблему не вирішать, а лиш погіршать ситуацію.



Що не можна робити на Кирила і Мефодія 24 травня