"Земля – наша мать и наш дом", мы все неоднократно слышали это выражение. Такое сравнение планете дали не просто так, ведь Земля как настоящая мама отдает всю себя своим детям, то есть нам. Она не только позволяет нам выживать, но и создает уникальные условия, чтобы наслаждаться этой жизнью.

В общем, весной есть два дня, посвященных чествованию планеты Земля. Первый праздник отмечают в День весеннего равноденствия, 20 марта, а второй – 22 апреля.

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Немного из истории Дня Матери-Земли

Инициатива создать день, в который весь мир будет отмечать праздник Матери-Земли, принадлежит Генеральной Ассамблее ООН. Это торжественное событие произошло в 2009 году и получило свою официальную дату – 22 апреля. Также, члены ООН объяснили, почему выбрали именно такое ​​особое название. В резолюции, представленной учредителями говорилось, что термин "Мать-Земля" является распространенным во многих народах и отражает их чувство родства с планетой, взаимозависимости между ней, ее экосистемами и самим человеком.



День Матери-Земли в 2021 году празднуют 22 апреля / Фото Pixabay

Основной целью праздника является привлечение внимания общества и каждого человека в частности к проблемам Земли, проблемам ее окружающей среды, к которым в большинстве случаев причастны мы. Этот день дает возможность осознать те задачи, которые стоят перед человечеством для сохранения целостности нашего дома – Земли.

Как отмечают День Матери-Земли

Праздник Матери-Земли создан для того, чтобы ее жители – люди, подумали над тем, как уменьшить свое разрушительное воздействие на нее и как сохранить ее богатства. В основном, в этот день проводятся акции по повышению уровня экологического сознания населения, проходят различные лекции и вечера, где рассказывают о пользе сортировки мусора, сбережения ресурсов и тому подобное.

Традиция выключать свет больше касается другого Дня Земли, того, который отмечается 20 марта, однако если есть желание отметить День Матери-Земли именно таким способом, то это также будет кстати.



Как отмечают День Матери-Земли 2021 / Фото Pexels

Очень популярным обычаем этого праздника является высадка новых деревьев. Подарить Земле еще одну жизнь и приобщиться к такому эко-действию может каждый желающий. Также, жители планеты в этот день освобождают ее от грязи и очищают все засоренные территории.

Помогая Земле стать лучше, мы не только заботимся о нашем доме, но и совершенствуемся сами!