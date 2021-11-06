Дмитриевская поминальная суббота-2021: что церковь запрещает делать в праздник

Поминовение усопших является древней христианской традицией. Люди беспокоятся, чтобы их близкие почивали во Христе с миром, поэтому молятся за них и заказывают в храмах специальные заупокойные Службы Божьи. Существуют и особые дни, которые отведены сугубо для вспоминания умерших родственников, а Дмитровская поминальная суббота – один из таких праздников.

"Молитесь за них, ведь они сами за себя уже не помолятся, разве будут просить у Бога за вас" – такую фразу часто можно услышать на поминальных литургиях. Дело в том, что живой человек может помолиться за свое здоровье и за здоровье своих близких. Однако, если он умирает, то больше не имеет возможности просить у Господа ласки для себя, поэтому эта ответственность ложится на плечи родни покойного.

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Христиане верят, если забыть о покойном близком, не молиться за него, не посещать его могилу, то этот человек не найдет себе покоя и будет страдать в вечной жизни. Поэтому молитва за усопшего имеет огромную силу и значение, ведь является символом памяти, неравнодушия, милосердия и любви к умершему, которая облегчит ему путь в загробном мире.

История поминальной Дмитриевской субботы

Дмитриевскую субботу, как день воспоминания об умерших, установили после великого побоища, которое произошло в 14 веке. В 1380 году развернулась масштабная Куликовская битва, где полегло много воинов.



Дмитриевская поминальная суббота история праздника / Фото Pexels

Тогдашний князь Дмитрий Донской, который считал своим покровителем святого Димитрия Солунского, приказал ежегодно вспоминать этих храбрых погибших, которые отважно отбивали войско Золотой Орды на Куликовом поле. Позже праздник настолько вошел в быт верующих, что в Дмитриевскую субботу они начали чтить память всех усопших христиан.

Что нужно сделать на Дмитровскую поминальную субботу-2021

Прежде всего в этот праздник нужно посетить храм. На заупокойную Службу Божию люди приносят не только записки с именами родных, но и три хлеба, сахар и постные лакомства, которые любила покойная родня.



Что надо сделать на Дмитриевскую субботу / Фото Pexels

Три хлеба приносят не просто так: первый хлеб предназначался для давно умерших предков, второй – дедам и бабам ближайшего рода, а третий – тем, кто умер насильственной смертью. Сахар несут для того чтобы усопшим было сладко, а вкусности означали, что живые об умерших не забыли и помнят, что приносило родным наибольшее удовольствие.

После богослужения верующие посещают кладбища, где вспоминают близких искренней молитвой. Также на могилах обязательно зажигают свечи. Традиционно, на Дмитриевскую субботу хозяйки готовят поминальный ужин.

Молитва на Дмитриевскую субботу-2021

Вспомнить умерших на Дмитровскую субботу можно такими словами:

"Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих (имена), родственников моих (имена), благодетелей моих (имена), и всех тех, кто положил свою жизнь за свободу Украины (имена), и всех христиан, и всякую душу, которая ушедшая и в Твоей Милости нуждается, и прости им все прегрешения, вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное, и сотвори им вечную память. Аминь."

Что нельзя делать на Дмитровскую поминальную субботу-2021

В праздник запрещено негативно отзываться об умерших.

Считают, что в этот день нельзя много плакать по усопшим, потому что это не принесет им ничего, кроме тревоги.

Не жертвуйте в церкви мясные продукты и алкоголь, кроме кагора.



Что можно и нельзя делать на Дмитриевскую субботу 2021 / Фото Pexels