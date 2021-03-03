Упоминание умерших является одним из самых древних и уважаемых обычаев человечества. В календаре православной церкви для этой традиции специально выделили особые дни, так называемые родительские субботы. Что такое родительские субботы, в какие даты их отмечают и каковы особенности празднования – читайте в материале.

Родительские субботы – так называются поминальные дни, когда православные верующие отмечают память всех близких, которые уже отошли в вечность. Несмотря на то, что эти субботы называются "родительскими", они не обязательно касаются только чествования умерших родителей. Правила говорят, что в первую очередь, дети должны помолиться за упокой родных, однако не нужно забывать и предков, ведь они также считаются нашими прародителями.

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Согласно законам церкви, дети должны молиться за своих родителей и быть благодарными за то, что им подарили жизнь. Однако, когда родителей уже нет в живых, молиться необходимо еще больше. Считают, что поминальные дни важны для душ умерших, потому что сами за себя они молиться уже не могут. Живые должны помнить их и беспокоиться, чтобы те, кто отошел в вечность пребывали с Богом в покое.

Календарь родительских суббот 2021

Всего насчитывают семь родительских суббот. Даты этих поминальных дней каждый год меняются, ведь зависят от дат Пасхи и праздника Троицы.

Вселенская мясопустная суббота – 6 марта

Самым первым поминальным днем является Вселенская мясопустная суббота. В 2021 году, Мясопустную будут отмечать за неделю до Великого поста (15 марта), то есть 6 марта. Интересно название этого поминального дня. Оно произошло от слова "Мясопуст" и означает последний день, когда разрешено употреблять продукты животного происхождения, а вселенской ее называют, ибо в течение этого дня вспоминают всех крещеных усопших, начиная от Адама.

День поминовения второй недели Великого поста – 27 марта

Вторая седмица Великого поста пройдет 27 марта. Традиционно, в этот день проводятся панихиды по умершим и в церквях люди ставят свечи за упокой своих близких.

Третья Седмица Великого поста – 3 апреля

В третью родительскую субботу христиане продолжают ходить на заупокойные Литургии и подают записки за умерших, чтобы священник зачитывал имена их на мессе.

Родительские субботы 2021: календарь

Четвертая Седмица Великого поста – 10 апреля

Родительская суббота четвертой недели Великого поста придется на 10 апреля. Заупокойная Литургия и панихида в этот день завершают цикл поминальных богослужений поста. После завершающих Служб Божьих, верующие посещают могилы родных на кладбищах и молятся за то, чтобы Бог простил все их грехи.

Радоница – 11 мая

Радоница всегда отмечается во вторник, через 9 дней после Пасхи. Эта поминальная суббота имеет такое название, потому что означает радостную весть, что Христос поборол смерть и открыл людям двери в вечную жизнь. На Радоницу люди посещают храм и просят у Бога позаботиться об их близких.

Вселенская Троицкая суббота – 19 июня

На Троицкую поминальную субботу принято ходить к могилам и украшать их цветами и зелеными веточками. Эта суббота является второй Вселенской и предпоследним поминальным днем в году. Поэтому, в церквях снова вспоминаются все крещеные люди, которые когда-либо жили на Земле. Также, этот поминальный день выпадает перед праздником Троицы, поэтому и он получил такое название.

Дмитриевская поминальная суббота – 6 ноября

В 2021 году, накануне Дня святого Дмитрия (8 ноября), православная церковь отмечает Дмитриевскую поминальную субботу. Сначала в этот день было принято чествовать память исключительно воинов, однако впоследствии начали чествовать и других почивших людей. Наши предки верили, что в этот день осень встречается с зимой, поэтому проводили его с особой важностью. В это время люди посещают могилы родных, ставят на них свечи, а священники проводят панихиды на могилах усопших.

Родительские субботы 2021: традиции

Еще с древних времен наши предки по-особенному относились к явлению смерти и воспоминанию о тех, кого она забрала. Древние славяне чрезвычайно большое значение придавали уходу человека в вечность и много исторических фактов подтверждает то, что люди клали в могилы золото, предметы быта и даже приносили в жертву других. Когда-то верили, что такие подарки сделают счастливее умершего и облегчат его путь в загробную жизнь .

Сегодня же самой большой традицией родительских суббот является посещение церкви и чествование молитвой памяти умерших. В эти дни священники отправляют специальные поминальные службы, куда люди, по давней церковной традиции, приносят еду, а именно вино и хлеб. Эти продукты очень символичны и считают, что вино – это кровь Иисуса Христа, а хлеб – это его тело, поэтому такие дары понадобятся умершим в загробной жизни.

В поминальные субботы готовят и особый поминальный обед. Хозяйки пекут пироги, блины, варят кисель. В некоторых регионах, еду носят на могилы или же раздают нищим. На родительские субботы строго запрещаются любые ссоры и сквернословия. Считается, что так вы выкажете свое неуважение к усопшим и можете навлечь их гнев. В этот период христианам не разрешается веселиться и даже слушать музыку.