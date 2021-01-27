Верующие считают Пасху одним из самых больших праздников христианства. Каждый год дата этого праздника другая, ведь зависит она от соотношения лунного и солнечного календарей. Это число вычисляют с помощью специальной системы расчета, так называемой пасхалии. В этом году, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 2 мая.

Источник: 24 канал

Праздник Пасхи является одним из самых ожидаемых для христиан в году, потому что символизирует воскрешение Иисуса Христа. Люди в этот день благодарят Спасителя за то, что он умер за них и, таким образом, очистил все человечество от грехов. Какие традиции чествуют во время Пасхальной недели – читайте дальше.

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Традиции Пасхи

По христианскому обычаю, светлому празднику Пасхи предшествует Великий пост, который длится 7 недель. В это время люди ограничивают себя в еде и веселье. Согласно традиции, строго запрещается употреблять мясные блюда и алкоголь. Верят, что придерживаясь таких правил и ограничений, христианин не позволяет войти в свою жизнь соблазнам и грехам. Однако, важнее все же духовное очищение и осознание этого поста. Ведь главной целью этих семи недель является то, чтобы человек переосмыслил свое существование и ценности и не отвлекался на жизненную суету. В течение Великого поста рекомендуют посещать богослужения, не делать плохих поступков, быть сдержанным и не держать ни на кого обиду.



Традиции Пасхи: Великий пост

Последняя неделя перед Пасхой самая торжественная. У нее есть особое название – Страстная неделя. В это время все христиане начинают тщательную подготовку к Воскресению Господнему. Считается, что каждый из дней этой недели имеет свое сакральное значение, так как они были последними для Иисуса Христа на земле.

Понедельник. В первый день Страстной недели надо все время молиться. Важно вспомнить пророчества Спасителя о тех страданиях, которые его ждали впереди.

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Вторник. Это день поучений, когда в церкви вспоминают, что Спаситель должен вернуться к нам снова, чтобы вершить суд над каждым.

Среда. В Страстную среду необходимо пойти в церковь на исповедь. В этот день прекращается чтение в храмах молитвы святого Ефрема Сирина. Все три первых дня Страстной недели в храмах совершаются Литургии Григория Двоеслова – или Преждеосвященных Даров. Верующие продолжают придерживаться телесного и духовного поста.



Пасху 2021 празднуют 2 мая

Четверг. День Тайной вечери, который называют Чистым четвергом. В этот день рекомендуется навести чистоту в доме и выбросить все ненужные вещи, чтобы освободить пространство для нового. Также, человек должен полностью очистить себя: искупаться до восхода солнца в открытом водоеме или принять контрастный душ. Тем, кто постится, разрешены хлеб и красное вино.

Пятница. Это самый строгий и печальный день недели. Главным христианским обрядом в Страстную пятницу является вынос плащаницы. Она символизирует полотно, в которое был завернут Иисус Христос после снятия с Креста. После Воскресения, на полотне остался отпечаток Его Образа, который образовался, как исследовали ученые, путем большого излучения.

Суббота. Традиционно, в страстную субботу освящают пасхальные корзинки. В этот день вспоминают лежание Тела Христа в гробу. Согласно церковным книгам, душа Иисуса Христа побывала в аду и рассказала там о том, что жизнь торжествует над смертью.

В ночь перед Пасхой в церквях начинаются праздничные богослужения, а колокол возвещает о Воскресении Христовом и о начале пасхальной службы. Если в этот период, вы не можете прийти в храм, то в полночь надо зажечь свечу с Вербного воскресенья.

Утро Пасхи начинают со слов "Христос Воскрес!". После этого вся семья должна сесть за праздничный стол, на котором должны стоять все освященные продукты из корзины. Начать пасхальный завтрак стоит с куличей и освященного яйца.



Обряды Пасхи

Непосредственно в воскресенье люди начинают чествовать давние пасхальные традиции, например, обмен писанками. Согласно поверью, Мария Магдалина хотела сообщить радостную весть императору Тиверию о воскресении Христа, однако к нему без подарков не пускали. Поэтому, женщина поднесла обычное яйцо главе государства. Удивившись и не поверив ее словам, император сказал, что скорее это яйцо покраснеет, чем он уверует в Воскресенье Божье. В тот самый момент, когда он произнес это – яйцо покраснело.

Символика Пасхальной корзины

В пасхальную корзину принято класть кулич, крашенки, сыр, масло, колбасы, хрен и соль. Обычно, его украшают зелеными веточками и разнообразными яркими лентами.



Пасха в 2021 году

Кулич считают главным символом Пасхи, потому что он символизирует Царство Небесное и радость Воскресенья Божьего. Яйцо также является важным атрибутом Пасхи, ведь оно означает перерождение, приход нового. Сыр и масло означают богатство и благополучие в христианской семье. Мясные продукты занимают видное место в корзине, потому что верят, что это жертва Богу. Интересным пасхальным атрибутом является хрен. Издавна украинцы считали, что он своей жгучестью отпугивает бедность, нечистую силу и дарит долгую жизнь и крепкое здоровье.