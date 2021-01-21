Китайский Новый год является одним из главных праздников культуры жителей Поднебесной. Этот праздник китайцы называют Чуньцзе, то есть Праздник Весны и он берет свое начало еще с глубокой древности. Когда встречать Новый год в Китае – читайте материал Traditions 24.

Хотя весь мир уже отпраздновал Новый год и вошел в 2021 год, китайский народ еще готовится встретить этот праздник. Такое различие заключается в том, что уже несколько веков подряд в Китае отмечают Новый год по лунно-солнечному календарю. Дата празднования ежегодно отличается и определяется положением Луны.

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Когда встречать Китайский Новый год: дата

Как правило, этот праздник встречают в период между 21 января и 20 февраля. В этом году, согласно циклу Восточного гороскопа, 2021 год станет годом Белого Металлического Быка и для жителей Китая он наступит 12 февраля, в пятницу. Празднования в стране будут проходить с 12 по 27 февраля. Официальные выходные на Новый год в Китае длиннее, чем в Украине, поэтому китайцы будут отдыхать целую неделю – с 12 по 18 февраля.



Китайский Новый год: дата

История Китайского Нового года

Китайцы называют свой Новый год "Нянь", что в переводе означает "год". Считалось, что Нянь был страшным чудовищем, который жил в морских глубинах и периодически, как раз накануне Нового года, выбирался на сушу и поедал всех, кто попадался ему на пути. Люди боялись Няня, жертвовали ему пищу, а сами прятались, чтобы монстр никого не нашел.



История Китайского Нового года

Однако, нашелся старый нищий, который решил спасти людей от Няня. Он покрасил красной краской двери своего дома, сам облачился в яркую красную одежду, взял фонарь и хлопушки из бамбука и устроил такой невероятный шум, что до смерти напугал чудовище. С тех пор, у китайцев сохранилась традиция шумно и весело встречать Новый год, а обязательным атрибутом этого праздника стали огонь, фонари и красный цвет.

Как празднуют Китайский Новый год

В первый же день Китайского Нового года принято ставить в отдельную тарелку немного еды, чтобы задобрить Няня. В этот праздник за столом собирается вся семья. Застолье обязательно должно быть богатым, чтобы следующий год выдался удачным и все члены семьи чувствовали себя хорошо. Поэтому, по обычаю, на праздничном столе должны быть мясные, рыбные, куриные блюда, много риса, а также цзяоцзы – традиционные китайские пельмени.

У китайцев этот праздник является одним из самых ожидаемых в году, поэтому празднуют его всю неделю. Принято ходить в гости к соседям, родственникам и друзьям, а собираясь в ​​гости, надо подарить хозяевам мандарины, ведь они являются символом достатка.



Как празднуют Новый год в Китае

Завершают празднование Нового года громкими фейерверками. Китайский народ верит, что это отпугнет злых духов и они никогда не переступят порог их дома в течение года.