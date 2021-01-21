Китайський Новий рік є одним із найголовніших свят культури жителів Піднебесної. Це свято китайці називають Чуньцзе, тобто Свято Весни й бере воно свій початок ще з сивої давнини. Коли зустрічати Новий рік у Китаї – читайте матеріал Traditions 24.

Хоч весь світ вже відсвяткував Новий рік й увійшов у 2021 рік, китайський народ ще готується зустріти це свято. Така відмінність полягає у тому, що вже декілька століть поспіль у Китаї відзначають Новий рік за місячно-сонячним календарем. Дата святкування щорічно відрізняється і визначається положенням Місяця.

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Коли зустрічати Китайський Новий рік: дата

Як правило, це свято зустрічають в період між 21 січня і 20 лютого. Цьогоріч, згідно до циклу Східного гороскопу, 2021 рік стане роком Білого Металевого Бика і для жителів Китаю він настане 12 лютого, у п'ятницю. Святкування в країні триватимуть з 12 по 27 лютого. Офіційні вихідні на Новий рік у Китаї довші, ніж в Україні, тож китайці відпочиватимуть цілий тиждень – з 12 по 18 лютого.



Китайський Новий рік: дата

Історія Китайського Нового року

Китайці називають свій Новий рік "Нянь", що в перекладі означає "рік". Вважалось, що Нянь був страшним чудовиськом, який жив у морських глибинах і періодично, як раз напередодні Нового року, вибирався на сушу й поїдав всіх, хто траплявся йому на шляху. Люди боялися Няня, жертвували йому їжу, а самі ховалися, аби монстр нікого не знайшов.



Історія Китайського Нового року

Проте, знайшовся старий жебрак, який вирішив врятувати людей від Няня. Він прикрасив червоною фарбою двері свого будинку, сам убрався у яскравий червоний одяг, взяв ліхтар і хлопавки з бамбука та влаштував такий неймовірний шум, що до смерті налякав чудовисько. Відтоді, у китайців збереглася традиція шумно і весело зустрічати Новий рік, а обов'язковим атрибутом цього свята стали вогонь, ліхтарі і червоний колір.

Як святкують Китайський Новий рік

У перший ж день Китайського Нового року прийнято ставити в окрему тарілку трохи їжі, аби задобрити Няня. У це свято за одним столом збирається уся родина. Застілля обов'язково повинно бути багатим, щоб наступний видався вдалим і всі члени сім'ї почували себе добре. Тож, за звичаєм, на святковому столі мають бути м'ясні, рибні, курячі страви, багато рису, а також цзяоцзи – традиційні китайські пельмені.

У китайців це свято є одним із найочікуваніших в році, тож святкують його увесь тиждень. Заведено ходити в гості до сусідів, родичів і друзів, а збираючись на таку гостину, треба подарувати господарям мандарини, адже вони є символом достатку.



Як святкують Новий рік у Китаї

Завершують святкування Нового року гучними феєрверками. Китайський народ вірить, що це відлякає злих духів й вони ніколи не переступлять поріг їхнього будинку впродовж року.