Великий пост в 2021 году насчитывает 47 дней. Известно, что в это время надо очень внимательно относиться к пищевому рациону, ведь, по правилам, много продуктов и блюд употреблять запрещено. Что же можно есть в Великий пост, а от какой пищи нужно отказаться, а также о календаре питания на каждый день – читайте в нашем материале.

Соблюдение поста довольно стрессовое для организма. Поэтому, если вы приняли такое решение, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела, и при этом не навредить своему здоровью.

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Календарь питания в Великий пост-2021 на каждый день

Первая Седмица (15 марта – 21 марта)

15 марта (понедельник) – полное воздержание от пищи, строгий пост.

16 марта (вторник) – разрешается употреблять только хлеб и воду.

17 марта (среда) – сухоядение: можно есть только сырую пищу, без добавления масла. Разрешаются соль, сухофрукты, орехи, мед

18 марта (четверг) – строгий пост, есть вообще нельзя.

19 марта (пятница) – сухоядение, потребление невареной пищи растительного происхождения.

20 марта (суббота) – разрешается горячая растительная пища (каши, супы). В блюда можно добавлять масло.

21 марта (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища с добавлением масла. Можно употреблять вино.

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Великий пост 2021: что можно есть каждый день

Вторая Седмица (22 марта – 28 марта)

22 марта (понедельник) – сухоядение, можно употреблять сырую пищу растительного происхождения: хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи.

23 марта (вторник) – можно есть горячую растительную пищу без масла.

24 марта (среда) – сухоядение, потребление сырой пищи растительного происхождения.

25 марта (четверг) – разрешается горячая растительная пища, однако без масла.

26 марта (пятница) – сухоядение: сырая пища без масла.

27 марта (суббота) – разрешается вареная растительная пища. Можно добавлять в блюда растительное масло.

28 марта (воскресенье) – разрешается вино и вареная растительная пища с добавлением масла.

Третья Седмица (29 марта – 4 апреля)

29 марта (понедельник) – сухоядение.

30 марта (вторник) – разрешается горячая растительная пища без масла.

31 марта (среда) – сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения.

1 апреля (четверг) – разрешается горячая растительная пища без масла.

2 апреля (пятница) – сухоядение.

3 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища с добавлением масла.

4 апреля (воскресенье) – разрешается вино и вареная растительная пища с добавлением масла.



Великий пост 2021: меню

Четвертая Седмица (5 апреля – 11 апреля)

5 апреля (понедельник) – сухоядение, потребление сырой пищи: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты.

6 апреля (вторник) – разрешается горячая пища без масла.

7 апреля (среда) – сырая еда без масла: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи.

8 апреля (четверг) – разрешается горячая пища без масла.

9 апреля (пятница) – сухоядение.

10 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища с добавлением масла.

11 апреля (в воскресенье) – разрешается вареная растительная пища с добавлением масла. Можно пить вино.

Пятая Седмица (12 апреля – 18 апреля)

12 апреля (понедельник) – сухоядение.

13 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без масла.

14 апреля (среда) – сухоядение.

15 апреля (четверг) – можно есть горячую растительную пища без масла.

16 апреля (пятница) – сухоядение.

17 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища с добавлением масла.

18 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища с добавлением масла. Можно пить вино.

Шестая Седмица (19 апреля – 25 апреля)

19 апреля (понедельник) – сухоядение.

20 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без масла.

21 апреля (среда) – сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения.

22 апреля (четверг) – разрешается горячая растительная пища без масла.

23 апреля (пятница) – сухоядение.

24 апреля (суббота) – Лазарева суббота, можно позволить себе съесть рыбную икру и горячую пищу с добавлением масла.

25 апреля (воскресенье) – Вербное воскресенье разрешается есть блюда из рыбы и морепродукты.



Великий пост 2021: календарь питания на каждый день

Страстная Седмица (26 апреля – 1 мая)

26 апреля (понедельник) – сухоядение: потребление сырой пищи растительного происхождения.

27 апреля (вторник) – сухоядение. Можно употреблять: хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

28 апреля (среда) – сухоядение.

29 апреля (четверг) – сухоядение.

30 апреля (пятница) – полное воздержание от пищи.

1 мая (суббота) – сухоядение. Однако, лучше также воздержаться от еды.

2 мая (воскресенье) – Пасха Господня.

Великий пост 2021: что можно есть

Блюда во время соблюдения поста необязательно должны быть невкусными и "скучными". Даже в этот период рацион можно сделать разнообразным, однако надо учитывать все правила. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение вареной или приготовленной на паровой бане пище.

Овощи и фрукты: вареные, тушеные, запеченные, они должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картофель, свекла, квашеная капуста и огурцы. О фруктах также не нужно забывать. Из них можно есть яблоки, гранат, бананы и цитрусовые.



Что есть на Великий пост

Каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их стоит только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Если вы включите в свой рацион растительный белок, то ваш организм нисколько не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.