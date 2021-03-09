Великий пост является одним из самых строгих и важнейших постов года, во время которого церковь призывает воздерживаться от всего веселья и посвятить свое время познанию Бога и христианских ценностей. Все верующие очень ждут Великий пост, ведь после него наступит величайший христианский праздник — Пасха Господня.

Великий пост насчитывает 48 дней и начинается он за семь недель до Воскресения Христова. Свое начало Великий пост берет с Четыредесятницы (первые сорок дней), а заканчивает его Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой.

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Великий пост 2021: дата

Дата Великого поста является нестабильной и каждый год меняется, ведь зависит от даты Пасхи. В 2021 году Великий пост начнется в понедельник, 15 марта, и будет продолжаться до 1 мая включительно.



Великий пост 2021: календарь

Великому посту предшествует неделя Масленицы. В этот период люди постепенно "сужают" свой рацион, отказываются от продуктов животного происхождения, а также прекращают все веселье и шумные гуляния.

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Первая неделя Великого поста называется Светлая седмица. В древности в это время пытались убрать дом, чтобы впустить в него Божью благодать. В рацион верующих начинали входить грибы, квашения, солоности и рыба. Вторая неделя поста называлась Вторая седмица. На этой неделе девушки начинали украшать жемчугом свою будущую подвенечную одежду.

Третья и четвертая недели поста называются Неделя крестопоклонная. В четверг пекли из постного теста "кресты" с изюмом посередине. Пятая неделя поста называется Похвальной седмицей. Шестая неделя – Вербное воскресенье. Интересна суббота в эту неделю поста, ведь называется она Лазаревой. Этот день так назвали в честь Лазаря – брата Марфы и Марии, которого воскресил из мертвых Иисус Христос.

История возникновения Великого поста

Жизненный путь Иисуса Христа вдохновлял и вдохновляет миллионы людей каждый день. Он является примером и образцом для подражания, ведь стал тем, кто принес себя в жертву и спас человечество от греха. Великий пост был установлен в честь 40 дней, которые Спаситель прожил в пустыне и отказался от всех соблазнов и еды. Чтобы разделить хоть немного того, что пережил Христос, люди в память об этом также начали придерживаться строгого поста в течении 40 дней.



Великий пост: история

Время Великого поста, прежде всего, выделено для того, чтобы подумать над своей жизнью, а потом уже отказываться от мяса и прослушивания музыки. Цель этого предпасхального периода состоит в том, чтобы люди отвлеклись от желаний тела и направили всю свою энергию на познание истин, смогли проанализировать все свои предыдущие поступки и понять, что они делали неправильно.