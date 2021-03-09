Великий піст є одним із найсуворіших і найважливішим постом року, у який церква закликає утримуватись від усіх веселощів і присвятити свій час для пізнання Бога й християнських цінностей. Усі віряни дуже чекають на Великий піст, адже після нього настане найбільше християнське свято — Пасха Господня.

Великий піст налічує 48 днів й розпочинається він за сім тижнів до Воскресіння Христового. Свій початок Великий піст бере з Чотиридесятниці (перші сорок днів), а закінчує його Страсна седмиця – останній тиждень перед Великоднем.

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Великий піст 2021: дата

Дата Великого посту є нестабільною і щороку змінюється, адже залежить від дати Великодня. У 2021 році Великий піст почнеться у понеділок, 15 березня, й буде тривати до 1 травня включно.



Великий піст 2021: календар

Великому посту передує тиждень Масляної. У цей період люди поступово "звужують" свій раціон, відмовляються від продуктів тваринного походження, а також припиняють всі веселощі й гучні гуляння.

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Перший тиждень Великого посту називається Чиста седмиця. У давнину в цей час намагались прибрати оселю, аби впустити до неї Божу благодать. У раціон вірян починали входити гриби, квашення, солонощі і рибу. Другий тиждень посту називався Другою седмицею. Цього тижня дівчата починали оздоблювати перлами свій майбутній вінчальний одяг.

Третій і четвертий тиждень посту називається Хрестопоклонним. У четвер пекли з пісного тіста "хрести" з родзинками посередині. П'ятий тиждень посту називається Похвальною седмицею. Шостий тиждень – Вербна неділя. Цікавою є субота у цей тиждень посту, адже називається вона Лазаревою. Цей день так нарекли на честь Лазаря – брата Марфи та Марії, якого воскресив з мертвих Ісус Христос.

Історія виникнення Великого посту

Життєвий шлях Ісуса Христа надихав й надихає мільйони людей щодня. Він є прикладом й взірцем для наслідування, адже став тим, хто приніс себе у жертву і врятував людство від гріха. Великий піст був встановлений на честь 40 днів, яких Спаситель прожив у пустелі й відмовився від усіх спокус та їжі. Аби розділити хоч трохи того, що пережив Христос, люди у пам'ять про це також почали притримуватись суворого посту протягом 40 днів.



Великий піст: історія

Час Великого посту, перш за все, виділений для того, аби подумати над своїм життям, а вже потім відмовлятись від м'яса та прослуховування музики. Мета цього передпасхального періоду полягає у тому, щоб люди відволіклися від бажань тіла і спрямували всю свою енергію на пізнання істин, змогли проаналізувати всі свої попередні вчинки та зрозуміти, що вони робили неправильно.