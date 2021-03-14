Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день
Великий піст у 2021 році налічує 47 днів. Відомо, що у цей період часу треба дуже прискіпливо ставитись до харчового раціону, адже, за правилами, багато продуктів і страв вживати заборонено. Що ж можна їсти у Великий піст, а від якої їжі потрібно відмовитись, а також про календар харчування на кожен день – читайте в нашому матеріалі.
Джерело:24 канал
Дотримання посту є доволі стресовим для організму. Тож, якщо ви наважились на таке рішення то, варто продумати, як харчуватися у цей період, аби отримати користь для душі і тіла, і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю.
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Календар харчування у Великий піст-2021 на кожен день
Перша Семидмиця (15 березня – 21 березня)
15 березня (понеділок) – повне утримання від їжі, суворий піст.
16 березня (вівторок) – дозволяється вживати лише хліб та воду.
17 березня (середа) – сухоїдіння: можна їсти лише сиру їжу, без додавання олії. Дозволяються сіль, сухофрукти, горіхи, мед
18 березня (четвер) – суворий піст, їсти взагалі не можна.
19 березня (п'ятниця) – сухоїдіння, споживання невареної їжі рослинного походження.
20 березня (субота) – дозволяється гаряча рослинна їжа (каші, супи). У страви можна додавати олію.
21 березня (неділя) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії. Можна вживати вино.
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Великий піст 2021: що можна їсти кожен день
Друга Семидмиця (22 березня – 28 березня)
22 березня (понеділок) – сухоїдіння, можна вживати сиру їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі.
23 березня (вівторок) – можна їсти гарячу рослинну їжу без олії.
24 березня (середа) – сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.
25 березня (четвер) – дозволяється гаряча рослинна їжа, однак без олії.
26 березня (п'ятниця) – сухоїдіння: сира їжа без олії.
27 березня (субота) – дозволяється варена рослинна їжа. Можна додавати у страви олію.
28 березня (неділя) – дозволяється вино й варена рослинна їжа з додаванням олії.
Третя Семидмиця (29 березня – 4 квітня)
29 березня (понеділок) – сухоїдіння.
30 березня (вівторок) – дозволяється гаряча рослинна їжа без олії.
31 березня (середа) – сухоїдіння: споживання невареної їжі рослинного походження.
1 квітня (четвер) – дозволяється гаряча рослинна їжа без олії.
2 квітня (п'ятниця) – сухоїдіння.
3 квітня (субота) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії.
4 квітня (неділя) – дозволяється вино й варена рослинна їжа з додаванням олії.
Великий піст 2021: меню
Четверта Семидмиця (5 квітня – 11 квітня)
5 квітня (понеділок) – сухоїдіння, споживання сирої їжі: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти.
6 квітня (вівторок) – дозволяється гаряча їжа без олії.
7 квітня (середа) – сира їжа без олії: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі.
8 квітня (четвер) – дозволяється гаряча їжа без олії.
9 квітня (п'ятниця) – сухоїдіння.
10 квітня (субота) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії.
11 квітня (неділя) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії. Можна пити вино.
П'ята Семидмиця( 12 квітня – 18 квітня)
12 квітня (понеділок) – сухоїдіння.
13 квітня (вівторок) – дозволяється варена рослинна їжа без олії.
14 квітня (середа) – сухоїдіння.
15 квітня (четвер) – можна їсти гарячу рослинну їжа без олії.
16 квітня (п'ятниця) – сухоїдіння.
17 квітня (субота) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії.
18 квітня (неділя) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії. Можна пити вино.
Шоста Семидмиця ( 19 квітня – 25 квітня)
19 квітня (понеділок) – сухоїдіння.
20 квітня (вівторок) – дозволяється варена рослинна їжа без олії.
21 квітня (середа) – сухоїдіння: споживання невареної їжі рослинного походження.
22 квітня (четвер) – дозволяється гаряча рослинна їжа без олії.
23 квітня (п'ятниця) – сухоїдіння.
24 квітня (субота) – Лазарева субота, можна дозволити собі з'їсти рибну ікру й гарячу їжу з додаванням олії.
25 квітня (неділя) – Вербна неділя, дозволяється їсти страви з риби та морепродукти.
Великий піст 2021: календар харчування на кожен день
Страсна Семидмиця (26 квітня – 1 травня)
26 квітня (понеділок) – сухоїдіння: споживання сирої їжі рослинного походження.
27 квітня (вівторок) – сухоїдіння. Можна вживати: хліб, воду, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
28 квітня (середа) – сухоїдіння.
29 квітня (четвер) – сухоїдіння.
30 квітня (п'ятниця) – повне утримання від їжі.
1 травня (субота) – сухоїдіння. Однак, краще також утриматись від їжі.
2 травня (неділя) – Пасха Господня.
Великий піст 2021: що можна їсти
Страви під час дотримання посту необов'язково мають бути несмачними й "нудними". Навіть у цей період раціон можна зробити різноманітним, однак треба брати до уваги всі правила. У піст не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженою їжею. Віддайте перевагу вареній чи приготованій на паровій бані їжі.
Овочі та фрукти: варені, тушковані, запечені, вони повинні стати основою вашого харчування. Нехай на вашому столі будуть морква, картопля, буряк, квашена капуста і огірки. Про фрукти також не потрібно забувати. З них можна їсти яблука, гранат, банани і цитрусові.
Що можна їсти на Великий піст
Каші повинні стати ще однією важливою складовою вашого раціону. Не забувайте, що готувати їх слід тільки на воді і доведеться обійтися без додавання масла.
Якщо ви включите у свій раціон рослинний білок, то ваш організм анітрохи не постраждає від відсутності м'яса. Рослинний білок міститься у баклажанах, арахісі, сочевиці, сої та всіх рослинах сімейства бобових.
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