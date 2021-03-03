Згадування померлих є одною із найдревніших і найшанованіших звичаїв людства. У календарі православної церкви для цієї традиції спеціально виділили особливі дні, так звані батьківські суботи. Що таке батьківські суботи, у які дати їх відзначають та якими є особливості святкування – читайте у матеріалі.

Батьківські суботи – так називаються поминальні дні, коли православні віряни відзначають пам'ять всіх близьких, які вже відійшли у вічність. Попри те, що ці суботи називаються "батьківськими", вони не обов'язково стосуються лише вшановування померлих батьків. Правила кажуть, що у першу чергу, діти повинні помолитись за упокій найрідніших, однак не потрібно забувати й за предків, адже вони також вважаються нашими прабатьками.

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Згідно до законів церкви, діти повинні молитись за своїх батьків і бути вдячними за те, що їм подарували життя. Однак, коли батьків уже нема в живих, молитись необхідно ще більше. Вважають, що поминальні дні важливі для душ померлих, бо самі за себе вони молитися вже не можуть. Живі повинні пам'ятати їх і турбуватись, аби ті, хто відійшов у вічність перебували з Богом у спокої.

Календар батьківських субот 2021

Всього налічують сім батьківських субот. Дати цих поминальних днів щороку змінюються, адже залежать від дат Великодня й свята Трійці.

Вселенська М'ясопусна субота – 6 березня

Найпершим поминальним днем є Вселенська М'ясопусна субота. У 2021 році, М'ясопусну відзначатимуть за тиждень до Великого посту (15 березня), тобто 6 березня. Цікавою є назва цьго поминального дня. Вона пішла від слова "м'ясопуст" і означає останній день, коли дозволено вживати продукти тваринного походження, а Вселенською її називають, бо протягом цього дня згадуються всі хрещені покійні, починаючи від Адама.

День поминання другого тижня Великого посту – 27 березня

Друга семидмиця Великого посту пройде 27 березня. Традиційно, у цей день відправляються панахиди за померлими й у церквах люди ставлять свічки за упокій своїх близьких.

Третя Семидмиця Великого посту – 3 квітня

У третю батьківську суботу християни продовжують ходити на заупокійні Літургії й подають записки за померлих, аби священник зачитував їхні імена на Службі Божій.



Батьківські суботи 2021: календар

Четверта Семидмиця Великого посту – 10 квітня

Батьківська субота четвертого тижня Великого посту припаде на 10 квітня. Заупокійна Літургія і панахида цього дня завершують цикл поминальних богослужінь посту. Опісля завершальних Служб Божих, віряни навідують могили рідних на кладовищах й моляться за те, щоб Бог відпустив усі їхні гріхи.

Радониця – 11 травня

Радониця завжди відзначається у вівторок, через 9 днів після Пасхи. Ця поминальна субота має таку назву, бо означає радісну звістку, що Христос поборов смерть й відчинив людям двері до вічного життя. На Радоницю люди відвідують храм і просять у Бога потурбуватись про їхніх близьких.

Вселенська Троїцька субота – 19 червня

На Троїцьку поминальну суботу прийнято ходити до могил і прикрашати їх квітами та зеленими гілочками. Ця субота є другою Вселенською і передостаннім поминальним днем у році. Тож, у церквах знову згадуються усі хрещені люди, які коли-небудь жили на Землі. Також, цей поминальний день випадає перед святом Трійці, тому і він отримав таку назву.

Дмитріївська поминальна субота – 6 листопада

У 2021 році, напередодні дня святого Дмитра (8 листопада), православна церква відзначає Дмитріївську поминальну суботу. Спочатку у цей день було прийнято вшановувати пам'ять виключно воїнів, однак згодом почали вшановувати й інших спочилих людей. Наші предки вірили, що у цей день осінь зустрічається із зимою, тож проводили його із особливою важливістю. У цей час люди навідують могили рідних, ставлять на них свічки, а священники відправляють панахиди на гробах покійних.

Батьківські суботи 2021: традиції

Ще з давніх часів наші предки по-особливому ставились до явища смерті й спогаду про тих, кого вона забрала. Древні слов'яни надзвичайно велике значення надавали відходу людини у вічність й багато історичних фактів підтверджує те, що люди клали у могили золото, предмети побуту й навіть приносили у жертву інших. Колись вірили, що такі дарунки зроблять щасливішим померлого і полегшать його шлях у потойбічному житті .

Сьогодні ж найбільшою традицією батьківських субот є відвідування церкви й вшанування молитвою пам'яті померлих. У ці дні священники відправляють спеціальні поминальні служби, куди люди, за давньою церковною традицією, приносять їжу, а саме вино і хліб. Ці продукти є дуже символічними й вважають, що вино – це кров Ісуса Христа, а хліб – це його тіло, тож такі дари знадобляться померлим у загробному житті.

У поминальні суботи готують й особливий поминальний обід. Господині печуть пироги, млинці, варять кисіль. У деяких регіонах, їжу носять на могили або ж роздають жебракам. На батьківські суботи суворо забороняються будь-які сварки й лихословлення. Вважається, що так ви викажете свою неповагу до покійних і можете накликати їх гнів. У цей період християнам не дозволяється веселитись і навіть слухати музику.