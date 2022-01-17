Второй Святой вечер: традиции празднования вечера перед Крещением

Традиции вечера "Голодной кутьи", или как еще его называют навечерия Богоявления или второй Святой вечер, традиционно отмечают 18 января. Вечером и до полуночи, в ночь на великий праздник Иордан, 19 января, православные и греко-католические христиане во второй раз собираются за рождественским столом.

Второй Святой вечер, который отмечается 18 января, также называют Щедрым вечером. 19 января все украинцы празднуют Крещение Господне – третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла.

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Традиции второго Святого вечера

Если на праздник Василия, 14 января щедровальники-парни обходили с песнями по домам, то в этот вечер стоит ожидать девушек-щедровальщиц. На Старый Новый год женщинам и девушкам вообще запрещалось ходить в гости, или по крайней мере посещать чужой дом раньше, чем в него зашел мужчина.

А все походы девушек с песнями по давней традиции проводятся после заката Солнца, то есть тогда, когда владычествует всякая нечистая сила. Что же касается самой щедривки, то она интересна тем, что делает намек на древний языческий обычай наших предков – приносить в жертву волов ("выгоним рогача...").



Традиции второго Святого вечера 2022 / Фото Unsplash

Каждый из щедрующих когда-то носил с собой целую охапку веток орешника, что означало, когда щедровальщик сказал добрые слова хозяину, тот выносил горсть овса, намоченного в воде, и высыпал его щедрующему в сумку. А щедровальщик в свою очередь давал хозяину ветку орешника, который считался лучшим "на расплод", а сама ветка орешника имела чудодейственную силу беречь скот от "всего злого".

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В канун Крещения все христиане идут в церковь святить посуду. Перед этим они украшают посуду цветами – кувшины, бутылки, баньки – в виде различной отделки. Обычно это может быть "бессмертник" или сухие васильки – "чтобы Бог миловал от злой напасти". Вода, освященная в вечер Богоявления, – "вечерняя вода" – считалась более святой, чем на Крещение, и она "действенна против всякого зла".



Освященной водой окропляли дом и двор / Фото Unsplash

После освящения священником святой воды, люди несут ее в свои дома. Отцу же принято брать сосуд со святой водой и кропилом кропить всех присутствующих в доме, приговаривая: "Дай Боже, и на этот год дождаться".

Дальше он идет кропить в сенях, в кладовке и вокруг дома. Иногда, как где принято, — хозяин еще мог кропить животных святой водой, произнося: "Во Иордане крещаюсь Тебе, Господи". Младший сын также может брать в руки три пирога и идти вслед за отцом. Первый пирог он оставляет в сенях, второй — в кладовке, а третий — во дворе.



Традиции второго Святого вечера 2022 / Фото Unsplash

Существует также обычай рисовать на дверях и окнах крестики, которые были защитой для дома и оберегали от несчастий. Когда-то в древности такие крестики делали из соломы, а потом начали вырезать из бумаги, затем рисовали их мелом. Такие крестики должна была мазать хозяйка или старшая дочь, чтобы уберечь дом от нечистой силы.

Также существовали обычаи, что хозяин или парень, который также имел право рисовать кресты на углах дома, после каждого креста должен был откусить от пирога хоть маленькую частичку и съесть. В других рассказах говорится о том, что вокруг дома обносили только пирог, а после кропления вся семья садилась за стол, распределяла его и съедала, приговаривая: "Дай, Боже, всего хорошего нам и нашим детям".



Подготовка к Святой вечере / Фото Unsplash

Пока на улице не стемнело и еще не началась Святая вечеря, хозяйка светит лампу – "чтобы куры неслись". Еще в этот день нельзя звать кур громко, потому как услышит злая соседка и скажет: "Твои куры, мои яйца", и куры не будут нестись. Также христиане издавна верили, что на Щедрый Вечер, так же, как и на первый Святвечер, по старому народному верованию, "животные человеческим языком говорят", но подслушивать этот язык грех, и за это может наказать Бог.

Что же касается самой второй Святой вечери, то как и в вечер перед Рождеством, вся семья становится на колени перед образами и молится Богу. Помолившись, хозяин сам садится к столу и приглашает садиться всех присутствующих в доме.

На сам праздничный стол, как и на первый Святой вечер, раскладывают сено, кладут зубцы чеснока по углам и застилают все скатертью, чтобы сверху ставить постные блюда. Кроме постных блюд на стол в углу ставят "дидуха". Внося в дом сноп ржи, хозяин приговаривает:

"Поздравляем вас с счастьем, здоровьем, с этим Святым Вечером, чтобы мы в счастье и здоровье эти праздники провели и других дождались — от ста лет до ста лет — пока нам Господь Бог назначил век!".



По традиции пышный дидух перед Крещением сжигают / Фото Unsplash

Согласно древним традициям, когда на дворе воцарится тьма, семья должна выносить из дома "дидуха" и сжигать его в саду, или в другом месте, чтобы "пустить теплый дух". Такой ритуал отражает прощание с зимой, сожжение зимы и зазывание весны. Когда "дидух" перегорел и соломенный жар погас, девушки рсхватывали пепел с "дидуха" и несли на огород, "чтобы огурцы родили", и разбрасывали по огороду, "чтобы был хороший урожай в новом году".



"... чтобы пустить теплый дух" / Фото hroniky.com

Что касается потребления пищи, то в канун Крещения все верующие христиане должны соблюдать строгий пост – либо же ничего не есть, либо исключить из рациона любые мясные блюда.



Только после того, так же, как в первый Святой вечер, 6 января, взойдет вечерняя звезда, можно садиться ужинать. На самом деле, в этот день не обязательно придерживаться двенадцати блюд, однако главным условием является то, что на стол подают только постные блюда: жареную рыбу, гречневые блины, вареники с капустой, узвар и кутью.



Постные блюда на второй Святой вечер 2022 / Фото val.ua

Однако в навечерие Богоявления в некоторых регионах Украины существовала традиция "выгонять кутью". Поскольку с Иорданом праздники заканчивались, необходимо было громко проститься с основными атрибутами празднеств, потому дети громко били ложками об металлическую посуду и создавали шум на дворе: "Беги, кутья, из покутья, а узвар, иди на базар, лепешки, оставайтесь на полке, а "дидух" — на теплый дух, чтобы покинуть кожух!".



Кутья на второй Святой вечер 2022 / Фото НВ

А хозяин в то время выносил из избы сено, которое лежало на столе во время Святой вечери и разделял его между скотом. Когда же дети "кутью прогнали", отец прижигает детям чубы – "чтобы волка не бояться!". Давняя присказка: "Не видел ты еще паленого волка!" говорит именно об этой традиции во второй Святой вечер. "То так, как паленый волк, тогда дети не будут бояться".

Девушки в этот вечер могли гадать: они после ужина собирали со стола ложки и шли на порог тарабанить ими, потому что "где собака соврет, туда замуж пойду!". Потом после ужина вся семья клала свои ложки в одну миску, а сверху – хлеб, "чтобы хлеб родился". Чья ложка ночью "сама перевернется", тот умрет. А кутья, которая осталась после ужина, выносится курам — "чтобы хорошо плодились".

Утром христианским семьям принято умываться просто водой (освященную не брали, чтобы ее не портить и не выливать потом), особенно девушкам, которые добавляли в воду монеты – чтобы быть красивыми и богатыми целый год. После этого монеты собирали и раздавали всем членам семьи, – они верили, что монеты должны приносить удачу.



Утро Крещения особенно волшебное и загадочное / Фото Unsplash

И начиная с Крещения 19 января и аж до праздника Сретения Господня, 15 февраля, священники должны приходить в дома прихожан и с молитвой благословения окроплять жилища святой водой.