Праздник Крещения Господня имеет неизменную дату, поэтому в 2022 году христиане будут праздновать его 19 января, которое выпало на среду. На Крещение заканчивается период рождественских святок, когда девушки могли гадать и узнать свою судьбу.

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Накануне Крещения введен строгий пост, ведь это очень большой праздник. Канун Крещения называют вторым Сочельником и в него нельзя употреблять мясо, яйца и молочные продукты. Традиционно в событие хозяйки готовят праздничный ужин и вся семья садится за стол только с появлением первой звезды на небе.



Когда Крещение 2022 / Фото Pixabay

Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, то решил принять крещение в реке Иордан. Крестил его Иоанн Предтеча. Когда Предтеча услышал, что Иисус хочет креститься у него, то очень удивился, ведь знал, что к нему пришел Сам Сын Божий. Тогда святой спросил у Спасителя: "Это мне надо креститься у тебя, а ты идешь ко мне?". На что Иисус ответил: "Не удерживай меня, ибо так надлежит нам исполнить все, что праведное".

Исполняя обряд крещения, Иисус полностью отдает свою судьбу в руки Господа. Спаситель принимает свое истинное предназначение – из земного мужа, сына плотника он становится Сыном Божьим. Он открывает для себя небеса, начинает новую жизнь, смыслом которой становится спасение человеческого рода.

Традиции Крещения-2022

Самой известной традицией на Крещение является, конечно, что купание. Во льду люди прорубают проруби в виде креста, а священники освящают эти места. По церковным канонам, купаться в проруби можно только после освящения воды, молитвы и заблаговременного причастия.



Традиции Крещения 2022 / Фото Pixabay

По обычаю, в этот день в храмах проводят большие службы Божьи, где служители церквей освящают воду. Верят, что крещенская вода обладает целебными свойствами и может вылечить любую болезнь.