В христианстве фигура Иоанна Предтечи занимает очень важное место, ведь пророк тесно связан с жизнью Иисуса Христа. В церкви святого Иоанна, который совершил обряд крещения Сына Божия, по важности ставят после Пречистой Девы.

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Считается, что Крещением Спасителя Предтеча завершил свое пророческое служение. Позже он только открывал обществу глаза на его грешность. Так святой Иоанн разоблачил царя Ирода Антипу и его нехристианский брак с Иродиадой. Дело в том, что Антипа женился на Иродиаде, когда она еще была замужем за его сводным братом Филиппом. Когда царица узнала, что Креститель знает ее секрет, она очень разозлилась.

Собор Івана Хрестителя що не можна робити

Иоанн Предтеча крестил Иисуса / Фото Pinterest

За такую прямолинейность Предтечу бросили в тюрьму. Ирод знал, если он отнимет жизнь у Крестителя Божия, то народ взбесится и свергнет его власть, и не стал трогать Иоанна. Однако Иродиада добилась убийства Предтечи.

День Івана Хрестителя що не можна робити

20 января празднуют день Иоанна Крестителя / Фото Pinterest

На свой день рождения царь устроил громкий пир и пригласил многих гостей. Среди них была и дочь Иродиады – Саломея. Девушка сделала особый подарок отчиму – исполнила для него красивый танец, который тому очень понравился. Ирод щедро пообещал Саломее любой подарок за ее талант. Здесь и вмешалась царица, которая внушила дочери попросить у Антипы голову Крестителя на подносе.

Молитва к Иоанну Крестителю

В Украине святого Иоанна Крестителя считают защитником всех людей, работающих на земле. Верят, что молитва к пророку исцеляет головные боли и может помочь детям найти свою судьбу.

"Святой Иоанн, Предтече и креститель Господень. Тебя послал Господь, чтобы дать свидетельство о свете и чтобы уверовали все в тот истинный свет, который пришел в мир просветить каждого человека. Ты – всехвальный пророк, больший от всех пророков. Они проповедовали Христа Иисуса словами, а ты указал на него рукою и сказал: "Это Агнец Божий, берущий на себя грехи мира".

Молитва до Івана Хрестителя

Молитва к Иоанну Крестителю / Фото Pinterest

Ты проповедовал покаяние, ты крестил раскаявшихся в Иордане, ты удостоился своей рукой коснуться головы самого Царя и Бога. Ты – первый мученик, ты – постников и отшельников наставник, ты – учитель чистоты, ты – близкий друг Христа. Тебя прошу, к тебе припадаю: не откажи мне в покровительстве. Пусть моя жизнь восстановится подлинным покаянием, как вторым крещением.

Выпроси мне милость прощения всех грехов и возвращения на путь настоящей христианской жизни, чтобы с твоей помощью я жил(жила) в Божьей благодати и смог(смогла) когда-нибудь войти в царство вечной жизни.
Аминь."

Что нельзя делать в Собор Иоанна Крестителя-2022

  • Лучше воздержаться сегодня от употребления алкоголя.
  • Нельзя стирать и мыть пол.
  • Верили, что сегодня нельзя принимать подарки от малознакомых людей.
  • Не ругайтесь и не злословьте.
  • Не лгите близким.