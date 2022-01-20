Собор святого Иоанна Крестителя-2022: что нельзя делать в день чествования великого пророка

Иоанн Креститель является одним из самых известных святых христианства. Он был последним пророком, который предсказал пришествие Иисуса Христа и призывал людей раскаяться в грехах, чтобы впустить в свою душу свет Божий. Память святого чтят сразу после Крещения – 20 января.

В христианстве фигура Иоанна Предтечи занимает очень важное место, ведь пророк тесно связан с жизнью Иисуса Христа. В церкви святого Иоанна, который совершил обряд крещения Сына Божия, по важности ставят после Пречистой Девы.

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Считается, что Крещением Спасителя Предтеча завершил свое пророческое служение. Позже он только открывал обществу глаза на его грешность. Так святой Иоанн разоблачил царя Ирода Антипу и его нехристианский брак с Иродиадой. Дело в том, что Антипа женился на Иродиаде, когда она еще была замужем за его сводным братом Филиппом. Когда царица узнала, что Креститель знает ее секрет, она очень разозлилась.

Иоанн Предтеча крестил Иисуса / Фото Pinterest

За такую прямолинейность Предтечу бросили в тюрьму. Ирод знал, если он отнимет жизнь у Крестителя Божия, то народ взбесится и свергнет его власть, и не стал трогать Иоанна. Однако Иродиада добилась убийства Предтечи.

20 января празднуют день Иоанна Крестителя / Фото Pinterest

На свой день рождения царь устроил громкий пир и пригласил многих гостей. Среди них была и дочь Иродиады – Саломея. Девушка сделала особый подарок отчиму – исполнила для него красивый танец, который тому очень понравился. Ирод щедро пообещал Саломее любой подарок за ее талант. Здесь и вмешалась царица, которая внушила дочери попросить у Антипы голову Крестителя на подносе.

Молитва к Иоанну Крестителю

В Украине святого Иоанна Крестителя считают защитником всех людей, работающих на земле. Верят, что молитва к пророку исцеляет головные боли и может помочь детям найти свою судьбу.

"Святой Иоанн, Предтече и креститель Господень. Тебя послал Господь, чтобы дать свидетельство о свете и чтобы уверовали все в тот истинный свет, который пришел в мир просветить каждого человека. Ты – всехвальный пророк, больший от всех пророков. Они проповедовали Христа Иисуса словами, а ты указал на него рукою и сказал: "Это Агнец Божий, берущий на себя грехи мира".

Молитва к Иоанну Крестителю / Фото Pinterest

Ты проповедовал покаяние, ты крестил раскаявшихся в Иордане, ты удостоился своей рукой коснуться головы самого Царя и Бога. Ты – первый мученик, ты – постников и отшельников наставник, ты – учитель чистоты, ты – близкий друг Христа. Тебя прошу, к тебе припадаю: не откажи мне в покровительстве. Пусть моя жизнь восстановится подлинным покаянием, как вторым крещением.

Выпроси мне милость прощения всех грехов и возвращения на путь настоящей христианской жизни, чтобы с твоей помощью я жил(жила) в Божьей благодати и смог(смогла) когда-нибудь войти в царство вечной жизни.

Аминь."

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