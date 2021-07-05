Ты плыви, плыви, веночек: приметы и как плести венок на Ивана Купала

Плетение венка – одна из самых романтичных традиций праздника Ивана Купала. Этот обычай очень древний и чтят его веками. На венках гадают и определяют, какая будет судьба у девушки и когда она выйдет замуж. Однако, для того, чтобы выполнить такое гадание, сначала нужно удачно сплести веночек.

Плетение венка всегда осуществлялось в магической атмосфере, наполненной покоем. Наши предки не считали этот процесс легким, а наоборот очень ответственным и серьезным. Сплетая венок, люди приговаривали ритуальные заговоры и молитвы, таким образом придавая изделию смысл и цель.

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Из каких цветов плетут венки на Ивана Купала

Обычай плетения венка из цветов на Ивана Купала был и является более популярным среди девушек. По традиции, каждая девочка с 10 лет может самостоятельно делать купальский венок. Важно также выбрать правильные цветы, а их должно быть двенадцать разновидностей. Цветы для венка обычно собирали на рассвете, когда они еще были едва открытыми, чтобы сохранить их свежими и неувядшими.



Ивана Купала: из каких цветов плести венок

Обычно купальский венок состоял из травы под названием Иван-да-Марья, лопуха, медвежьего уха и богородицкой травы. Однако, каждая девушка хотела сделать свой венок уникальным и особенным, поэтому в него вплетались: мальва, которая означала девичью чистоту; калина, которая символизировала здоровье; бархатцы – символ верности; ромашки – ассоциировались с простотой.

Тысячелистник в венке означал желание связать судьбу с любимым, бессмертник – долгую жизнь, маки символизировали надежду, хмель – ясный ум, незабудки вплетали уже замужние девушки, которые желали стабильности в отношениях, любисток использовали те, кто хотел привлечь внимание мужского пола, василек символизирует нежность, барвинок – вечную любовь.

Сегодня венки на Ивана Купала плетут скорее для красоты и веселья, не соблюдая состав цветов. Такие изделия можно даже купить, однако это будет совсем не то, что венок на Ивана Купала, сделанный своими руками.

Как сплести венок на Ивана Купала

Есть много техник и способов, чтобы сплести красивый веночек на праздник Ивана Купала. Сначала нужно отобрать свежие гибкие цветы, из которых будет плестись венок. К слову, не надо обрывать листья цветов, так ваш веночек станет объемнее и богаче.



Как сплести венок на Ивана Купала

Сперва необходимо сложить два стебля цветка или соединить в пучок несколько самых крупных цветков. Далее берем следующий цветок, обматываем вокруг первых его стебельков. Каждый следующий цветок вплетаем плотнее, ближе к другим. По этой схеме продолжаем плести венок и время от времени примеряем изделие, чтобы оно вам подошло. Затем соединяем концы венка вместе и вплетаем все окончания стеблей в основу. Место соединения можно завязать травой.

Венок на Ивана Купала: приметы