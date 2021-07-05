Плетіння вінка завжди здійснювалось у магічній атмосфері, наповненій спокоєм. Наші предки не вважали цей процес легким, а навпаки дуже відповідальним і серйозним. Сплітаючи вінок, люди примовляли ритуальні замовляння і молитви, таким чином надаючи виробу сенс і мету.

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З яких квітів плетуть вінки на Івана Купала

Звичай плетіння вінка з квітів на Івана Купала був і є більш популярним серед дівчат. За традицією, кожна дівчинка з 10 років може самотужки робити купальський вінок. Важливим також було вибрати правильні квіти, а їх має бути дванадцять різновидів. Квіти для вінка зазвичай збирали вдосвіта, коли вони ще були ледь відкритими, щоб зберегти їх свіжими і не зів'ялими.



Івана Купала: з яких квітів плести вінок

Зазвичай купальський вінок складався з трави під назвою Іван-да-Мар'я, лопуха, ведмежого вуха і богородицької трави. Проте, кожна дівчина хотіла зробити свій вінок унікальним і особливим, тож у нього вплітались: мальва, яка означала дівочу чистоту, калина, що символізувала здоров'я, чорнобривці – символ вірності, ромашки – асоціювались з простотою.

Деревій у вінку означав бажання зв'язати долю з коханим, безсмертник – довге життя, маки – символізували надію, хміль – ясний розум, незабудки вплітали уже заміжні дівчата, які бажали стабільності у стосунках, любисток використовували ті, хто хотів привернути увагу чоловічої статі, волошка символізувала ніжність, барвінок – вічну любов.

Сьогодні вінки на Івана Купала плетуть радше для краси і веселощів, не дотримуючись складу квітів. Такі вироби можна навіть купити, однак це буде зовсім не те, як вінок на Івана Купала, зроблений своїми руками.

Як сплести вінок на Івана Купала

Є багато технік і способів, аби сплести красивий віночок на свято Івана Купала. Спочатку треба відібрати свіжі гнучкі квіти, з яких буде плестися вінок. До слова, не треба обривати листя квітів, так ваш віночок стане об'ємнішим і багатшим.



Як сплести вінок на Івана Купала

Спершу необхідно скласти два стебла квітки або з'єднати в пучок кілька найбільших квіток. Далі беремо наступну квітку, обмотуємо навколо перших її стебло. Кожну наступну квітку вплітаємо щільніше, ближче до інших. За цією схемою продовжуємо плести вінок і час від часу примірюємо виріб, щоб він вам підійшов. Потім з'єднуємо кінці вінка разом і вплітаємо всі закінчення стебел в основу. Місце з'єднання можна зав'язати травою.

Вінок на Івана Купала: прикмети