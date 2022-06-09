В 2022 году украинцы поняли, как важна поддержка близких людей, кроме родственников. Постоянные вопросы и сообщения "Как ты?" вызвали у нас эмпатию и любовь в самые сложные моменты последних трех месяцев. Многие украинцы, к сожалению, потеряли своих друзей и уже никогда не смогут с ними собраться на одной вечеринке или кофе, однако воспоминания о них продолжают жить в сердцах.

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Дружба действительно является одной из важнейших вещей в жизни, а отыскать того истинного, правдивого человека, которого можно назвать настоящим другом – великое счастье. Международный день друзей создан для того, чтобы напомнить нам всем о ценности дружбы, ее серьезной роли в жизни каждого.

Поблагодарите своего друга или подругу, что они у вас есть, и отправьте им красивую картинку-поздравления с праздником.

Международный день друзей-2022: картинки-поздравления для друзей



День друзей 2022: картинки-поздравления на украинском / Фото из открытых источников



Приветствие для друга на День друзей-2022 / Фото FreePic



Международный день друзей 2022: открытки / Фото Pexels



С Днем друзей-2022! / Фото Unsplash



День друзей 2022: поздравления и картинки / Фото Pexels



День друзей 2021: поздравления и картинки / Фото из открытых источников



Картинки с Международным днем друзей 2022 / Фото Unsplash



День друзей 2022: картинки-поздравления / Фото Unsplash