Что нельзя делать на Рождество 25 декабря: правила и предосторежения
25 декабря 2021 , 07:36Читати новину українською
Источник:24 канал
Каждый год 25 декабря верующие западного обряда празднуют важнейший церковный праздник – Рождество Христово. Этот день очень интересный и насыщенный обычаями.
Рождество у верующих западного обряда считается главным семейным праздником. Традиционно в этот светлый день люди завершают свои самые важные дела и хлопоты, чтобы полностью почувствовать атмосферу Рождества.
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Что нельзя делать на Рождество 25 декабря
- Прежде всего нельзя садиться за рождественский праздничный стол с обидами в сердце. Отпустите весь негатив, простите всех, кто вас обидел.
- Категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя шить, прясть и заниматься рукоделием.
Что нельзя делать на Рождество 25 декабря / Фото Unsplash
- Нельзя гадать.
- Нельзя ругаться и злословить
- Нельзя встречать Рождество в грязной одежде.