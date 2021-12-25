Что нельзя делать на Рождество 25 декабря: правила и предосторежения

25 декабря 2021 , 07:36
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Источник:

24 канал

Каждый год 25 декабря верующие западного обряда празднуют важнейший церковный праздник – Рождество Христово. Этот день очень интересный и насыщенный обычаями.

Рождество у верующих западного обряда считается главным семейным праздником. Традиционно в этот светлый день люди завершают свои самые важные дела и хлопоты, чтобы полностью почувствовать атмосферу Рождества.

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Что нельзя делать на Рождество 25 декабря

  • Прежде всего нельзя садиться за рождественский праздничный стол с обидами в сердце. Отпустите весь негатив, простите всех, кто вас обидел.
  • Категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя шить, прясть и заниматься рукоделием.

Что нельзя делать на Рождество 25 декабря / Фото Unsplash

  • Нельзя гадать.
  • Нельзя ругаться и злословить
  • Нельзя встречать Рождество в грязной одежде.
Автор: Андріана Будиш