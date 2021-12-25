Різдво у вірян Західного обряду вважається головним сімейним святом. Традиційно, цього світлого дня люди завершують свої найважливіші справи і турботи, аби повністю відчути атмосферу Різдва.

Не пропустіть Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти

Що не можна робити на Різдво 25 грудня

  • Найперше – не можна сідати за різдвяний святковий стіл з образами у серці. Відпустіть весь негатив, пробачте всім, хто вас образив.
  • Категорично не можна займатися важкою фізичною працею.
  • Не можна шити, прясти і займатися рукоділлям.

Що не можна робити на Різдво 25 грудня
Що не можна робити на Різдво 25 грудня / Фото Unsplash

  • Не можна ворожити.
  • Не можна лаятися і лихословити
  • Не можна зустрічати Різдво у брудному одязі.