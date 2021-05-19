Не зря говорят, что вышивка – это культурный код нации. В узорах вышивок зашифрованы мистические символы и обереги, которые испокон веков носили украинцы.

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День вышиванки: дата праздника

Ежегодно День вышиванки празднуют в третий четверг мая. В 2021 году событие выпало на 20 мая. Этот аутентичный праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Вышитая рубашка считается одним из самых старинных украинских атрибутов.

День вышиванки: когда отмечают праздник

По орнаменту вышивки можно не только изучить причудливые рисунки, переплетения и их значимость, но и то, в каком регионе рубашку вышили. Мастера из разных местностей по-своему использовали техники вышивки, однако особое отличие заключалось именно в орнаментах. В каждой области можно проследить свои неповторимые вышивки.

Немного из истории праздника

Древние украинцы носили вышиванки как и повседневно, так и на большие праздники. Вышивка была весомой частью гардероба жителей Украины. История вышивки имеет не одну тысячу лет. Особое же значение приобрела в последние несколько веков. Преимущественно, вышивали девушки. До свадьбы готовили специальную сундук, в который годами собирали приданое. Для свадьбы девушка должна была сама вышить рубашку и себе, и будущему мужу.



День вышиванки: техники вышивки в разных регионах Украины / Фото Pinterest

Вышиванки были популярны среди интеллигенции Украины. К примеру, Иван Франко носил вышиванку ежедневно и сделал ее своей "фишкой", ведь дополнял рубашку классическим костюмом. Писатель вынес эту традицию из родительского дома и не изменял ей на протяжении всей жизни.