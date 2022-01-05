Коляд, коляд, колядница: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают

Рождественские праздники в Украине обладают незаурядной волшебной атмосферой и колоритными традициями, которым уже сотни лет. Когда в 2022 году можно колядовать, щедровать и посевать узнавайте дальше.

Колядки, щедривки и посевалки чаще всего ассоциируются с праздничным настроением и искренним весельем. Это удивительное время в году особенно ждут все детишки, которые старательно учат эти рождественские прославления.

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Когда колядуют в Украине в 2022 году

Колядки – это традиционные рождественские песни, к исполнению которых приобщаются и взрослые, и малые. По обычаю в цикле обрядовых песен они идут первыми. Наша культура очень богата разнообразием колядок, ведь их на Рождественские праздники исполняют в каждом уголке Украины. Одними из самых популярных песен для колядования являются "Нова радість", "Небо і земля", "Бог предвічний народився" и "Во Вифлеємі нині новина".



Когда колядуют в Украине 2022 / Фото Pinterest

В Украине принято колядовать на Сочельник (6 января) и на Рождество (7 января). На Святой Вечер обычно колядуют вечером, после завершения праздничной трапезы, а на Рождество – утром.

К такому прославлению Христа может приобщиться любой желающий, независимо от возраста и пола. Поэтому, часто на Рождество можно увидеть не только толпы малышей, но и группы взрослых, которые наряжаются в традиционную украинскую одежду и ходят колядовать по домам.

Когда щедруют в Украине в 2022 году

Щедрый вечер в Украине празднуют 13 января, поэтому именно в этот день принято петь щедривки. Преимущественно щедривки исполняют только молодые девушки, однако в некоторых украинских регионах к их компании присоединяются и юноши.



Когда ходят щедровать в 2022 году / Фото Pinterest

Преимущественно в щедривках желают достатка, разных материальных благ и согласия в доме хозяев, которые в свою очередь должны одарить щедрующих сладостями или деньгами.

По христианскому календарю – это также праздник преподобной Мелании, которое в народе зовут Меланкой. На следующий день, 14 января, христиане отмечают день святого Василия. Поэтому, молодежь любит наряжаться в праздничные костюмы Василия и Меланки и радовать всех вокруг веселыми постановками.

Когда посевают в Украине-2022

Цикл зимних обрядовых песен завершают засевалки или же посевалки. По обычаю, их выполняют на Старый Новый год или же на Василия – 14 января.

Когда посевают в 2022 году / Фото Pinterest

Относительно посевалок существует строгое правило их могут выполнять только мальчики и только рано утром. Верили, что чем быстрее в дом придет посевальщик, тем успешнее и богаче будет следующий год для хозяев. Поэтому, часто мальчики приходят посевать еще когда даже не рассвело.

Посевать принято пшеничным зерном, которое символизирует достаток и здоровье. Такая пшеница должна лежать в доме вплоть до самого вечера и выбрасывать ее нельзя. Гадают, если вымести ее, то из дома уйдет вся радость.