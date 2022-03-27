Рамадан-2022: когда начнется самый уважаемый пост мусульман

Ежегодно мусульманский мир встречает один из самых больших и строгих постов – Рамадан. Его верующие будут отмечать целый месяц.

Рамадан является священным месяцем исламского календаря и входит в пятерку столбов Ислама. Считается, что именно в этом месяце пророк Мухаммед получил свои первые откровения, впоследствии ставшие Кораном.

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Когда Рамадан в 2022 году

В этом году мусульмане начнут Рамадан в субботу, 2 апреля, после заката, а завершится этот великий пост 1 мая.



Когда встречают Рамадан в 2022 году / Фото - Pixabay

Первую молитву – намаз Таравих будет совершать с 1 апреля после 5 молитвы, а последний намаз состоится 30 апреля. Сразу после завершения Рамадана мусульмане будут чествовать великий праздник Ураза-Байрам.

Традиции Рамадана

Во время Рамадана мусульмане, которые могут поститься, соблюдают ряд строгих правил. К примеру, многие из этих правил касаются пищи – мусульманин может есть и пить только дважды в сутки – до рассвета и после заката. Время перед восходом солнца для совершения трапезы называют сухурью, после заката – ифтар.

Традиции Рамадана / Фото Unsplash

Соблюдать правила Рамадана могут не все. Среди исключений: беременные женщины, молодые мамы, пожилые люди, дети и больные люди.