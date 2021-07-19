Мусульманский праздник Курбан-байрам 2021: что означает событие

Ежегодно мусульмане во всем мире отмечают большой праздник – Курбан-байрам. Верующие радостно встречают это событие и празднуют его несколько дней. Курбан-байрам наделен особым значением в исламе, ведь символизирует силу веры и готовность к пожертвованию.

Каждый год дата Курбан-байрама меняется, ведь мусульманский календарь насчитывает около 354 дней и он построен исключительно на смене фаз Луны. Из-за этого дни религиозных праздников здесь каждый год сдвигаются.

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В 2021 году верующие будут чествовать Курбан-байрам с вечера 19 июля, поскольку в исламском календаре день начинается с заходом солнца, а закончат празднование 23 июля.

Курбан-байрам 2021: что за праздник

Курбан-байрам по-другому еще называют праздником жертвоприношения. Его чтят в честь ежегодного паломничества мусульман в Мекку, где по преданию, было проведено первое жертвоприношение во имя Аллаха.

А сделал его пророк Ибрагим, к которому явился ангел Джибраил с тревожными новостями. Ангел передал мужчине повеление Аллаха принести ему в жертву собственного сына. Ибрагима сильно всколыхнуло такое известие, однако после долгих размышлений и мук, святой все же решился на поступок.



Курбан-байрам 2021: значение праздника / Фото Pixabay

Пророк отправился вместе с сыном Исмаилом к месту, где сейчас стоит Мекка, и начал приготовления. Исмаил не сопротивлялся и много молился. Однако, в последний момент, когда жертва была уже почти принесена, Аллах смиловался и заменил парня на барана. Так Бог испытывал силу веры Ибрагима и когда увидел, что тот готов отдать самое дорогое, даровал ему мудрость и еще одного сына – Исхака.

Традиции Курбан-байрама-2021

Курбан-байрам отмечается на 70-й день после другого праздника – Ураза-байрама. К Празднику Жертвоприношения мусульмане очень тщательно готовятся и накануне события совершают омовение, а уже тогда идут в мечеть. После намаза верующие посещают кладбища, где чтят молитвами своих родных.



Курбан-байрам-2021: традиции праздника / Фото Pixabay

Верят, что жертвоприношение лучше всего делать в первый день Курбан-байрама. Традиционно в жертву приносятся бараны, коровы или быки. Шкуры жертвенных животных обычно отдают в мечеть, а мясо делят на три части: одну отдают родным и близким, вторую раздают бедным, а третью забирают себе.

В священной книге Коран более всего отмечается в этот день помогать обездоленным, поэтому накормив их, можно очистить свою душу и стать ближе к Богу.