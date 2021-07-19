Кожного року дата Курбан-байраму змінюється, адже мусульманський календар налічує близько 354 днів і його побудовано винятково на зміні фаз Місяця. Через це дні релігійних свят тут щороку зсуваються.

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У 2021 році віряни вшановуватимуть Курбан-байрам з вечора 19 липня, оскільки в ісламському календарі день починається із заходом сонця, а закінчать святкування 23 липня.

Курбан-байрам 2021: що за свято

Курбан-байрам по-іншому ще називають Святом Жертвоприношення. Його вшановують честь щорічного паломництва мусульман до Мекки, де за переказами, було проведено перше жертвоприношення в ім'я Аллаха.

А зробив його пророк Ібрагім, до якого з'явився ангел Джибраїл з тривожними новинами. Янгол передав чоловіку веління Аллаха принести йому в жертву власного сина. Ібрагіма сильно сколихнула така звістка, однак після довгих роздумувань і мук, святий все ж наважився на вчинок.



Курбан-байрам 2021: значення свята / Фото Pixabay

Пророк помандрував разом із сином Ісмаїлом до місця, де нині стоїть Мекка, і почав приготування. Ісмаїл не пручався і багато молився. Проте, в останній момент, коли жертва була вже майже принесена, Аллах змилувався і замінив хлопця на барана. Так Бог випробовував силу віри Ібрагіма й коли побачив, що той готовий віддати найдорожче, дарував йому мудрість і ще одного сина – Ісхака.

Традиції Курбан-байраму-2021

Курбан-байрам відзначається на 70-й день від іншого свята – Ураза-байраму. До Свята Жертвоприношення мусульмани дуже ретельно готуються і напередодні події звершують омивання, а вже тоді йдуть у мечеть. Після намазу віряни відвідують кладовища, де вшановують молитвами своїх рідних.



Курбан-байрам-2021: традиції свята / Фото Pixabay

Вірять, що жертвоприношення найкраще робити у перший день Курбан-байраму. Традиційно у жертву приносяться барани, корови або ж бики. Шкури жертовних тварин зазвичай віддають в мечеті, а м'ясо ділять на три частини: одну віддають рідним і близьким, другу роздають бідним, а третю забирають собі.

У священній книзі Коран найбільше наголошується у цей день допомагати знедоленим, тож нагодувавши їх, можна очистити свою душу і стати ближчим до Бога.