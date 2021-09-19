Михайлово чудо-2021: что не стоит делать в церковный праздник

Верующие празднуют Михайлово чудо ежегодно 19 сентября. Кроме чествования фигуры большого Архангела Михаила, сегодня вспоминают и о важности надежды в жизни верующих, ведь именно надежда и вера в силу Господа стали причиной празднования этого особого дня.

В украинской христианской культуре Архангел Михаил считается одним из самых почитаемых святых. В народе Михаила называют "боронителем неба" и "небесным командиром". К слову, Архистратиг является покровителем столицы Украины – Киева, и именно он изображен на киевском гербе.

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Михайлово чудо-2021: история праздника

Согласно преданию, христианин Архип имел дочь, которая однажды тяжело заболела. Желая спасти ребенка, мужчина привел девочку к источнику, который был недалеко от античного города Иераполь. Когда Архипова дочь умылась водой, то чудом исцелилась. В честь такого благодарный отец решил построить церковь и посвятил ее Архангелу Михаилу.



История праздника Михайлово чудо 2021

Однако местным идолопоклонникам не понравилась идея со строительством храма возле источника, поэтому они решили уничтожить святое место. Язычники объединили две горные реки и хотели направить поток воды прямо на храм. Тогда Архип начал молиться Михаилу и Архангел явился на землю. Он ударил мечом по горе, образовав в ней ущелья и отвел воду.

Служители церквей часто вспоминают эту историю, как пример сильной веры и спасения. Архип положился на Господню силу и поэтому Бог защитил его и построенный храм.

Что нельзя делать на Михайлово чудо-2021