Начало церковного индикта: что это такое и что нельзя делать в праздник
Источник:24 канал
14 сентября в христианском календаре отмечен по-особому, ведь в этот день православная церковь и ее прихожане празднуют начало индикта. По-другому праздник также называют началом церковного года, или новолетия. Что такое православный индикт, как его отмечают и что нельзя делать во время события – узнавайте далее.
В лоне церкви 14 сентября считают первым днем нового церковного года. По идее, этот праздник посвящен началу нового лета со времени сотворения мира.
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Что такое индикт?
Название церковного новолетия, то есть "индикт" – с латинского означает "провозглашение" или же "налог". Первоначально индиктом называли документ римских императоров, который использовали во время сбора налогов. Византийские мытари под индиктом понимали 15-летний период начисления дани. Официальной датой начисления по индиктам считают 1 сентября 312 года, когда Византией управлял император Диоклетиан.
Индикт: что это такое
В дальнейшем развитии общества индикт начал означать 15-летний период и его первый день. Люди привыкли к такому летоисчислению и начали использовать его в обычной жизни, каждые 15 лет ожидая нового индикта. К слову, такое начало года в сентябре присуще только у церквей восточного обряда.
Что нельзя делать в церковный индикт
- В день церковного индикта запрещено злиться и держать в голове негативные эмоции. Представьте, что все зло – это тяжелый и ненужный камень, который вы несете. Отпустите все нехорошее, и жизнь наладится.
- Сегодня лучше не давать другим обещаний. Обстоятельства в будущем могут быть непредсказуемыми, поэтому учитывайте это.
Индикт: что нельзя делать в праздник
- Не ругайтесь и не кричите ни на кого.
- Не ходите на вечеринки. Лучше проведите свой день в тишине и гармонии. Спокойствие позволит вам настроиться на добро и даст мотивацию двигаться вперед.