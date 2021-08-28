С Ореховым Спасом-2021: что нельзя делать в праздник

Традиция чествования Орехового Спаса достигает седых веков. Это третий и завершающий Спас после Медового и Яблочного, поэтому церковь и верующие отмечают его с особой радостью. Однако, надо знать от каких вещей в этот праздник надо отказаться, и что во время него нельзя делать, чтобы провести Ореховый Спас удачно и с пользой для души.

Праздник Орехового Спаса украинские христиане будут праздновать 29 августа. В этот день церковные служители и верующие вспоминают Перенесение Нерукотворной иконы Иисуса Христа из города Эдессы в Константинополь.

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Этот образ Спасителя является очень важной святыней для христианской религии, ведь его создала не человеческая рука. Согласно писаниям, Христос вытер лицо куском полотна и затем произошло чудо – лик Иисуса отразился на ткани.

К иконе съезжались верующие со всего мира и она исцелила Эдесского царя от язв, которые появлялись на его теле и не излечивались. Однако, во время Крестового похода святыню украли и она затонула вместе с кораблем, на котором икону перевозили воры.

Что нельзя делать на Ореховый Спас-2021

В этот день запрещено думать о плохом или грустить. Ваши негативные эмоции навредят не только вам, а могут испортить праздник другим. Отпустите все зло и обиды, чтобы сполна насладиться праздником Орехового Спаса.

Не бездельничайте! На Ореховый Спас людей призывают работать, ведь верят, что работа сделает жизнь лучше и счастливее.

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Что нельзя делать на Ореховый Спас 2021 / Фото Unsplash

Не отказывайте в милостыни или когда у вас попросят пищу.

Нельзя в этот праздник становиться на крошки хлеба или выбрасывать их.

Хотя работа на Ореховый Спас не запрещена, однако воздержитесь от рукоделия.

Не злословьте и не завидуйте.

Не выбрасывайте скорлупу от орехов сегодня. Верят, если закопать ее на огороде, то следующий урожай будет очень богатым.

Что освящать на Ореховый Спас-2021

На Ореховый Спас принято освящать в храмах некоторые продукты. В праздничную корзину верующие обычно кладут зерно, свежеиспеченный хлеб, мед, различные фрукты и орехи.



Что освящать на Ореховый Спас 2021 / Фото Unsplash

После праздничной литургии христиане возвращались домой и устраивали большой пир. Хозяйки готовили разнообразные блюда, которые включали в себя освященные продукты. Также разрешалось есть мясо и яйца, ведь Успенский пост уже завершился.