Свято Горіхового Спаса українські християни святкуватимуть 29 серпня. У цей день церковні служителі і віряни згадують перенесення Нерукотворної ікони Ісуса Христа з міста Едеси до Константинополя.
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Цей образ Спасителя є надзвичайно важливою святинею для християнської релігії, адже його не створила людська рука. Згідно з писаннями, Христос витер лице шматком полотна й потім сталось диво – лик Ісуса відбився на тканині.
До ікони з'їжджалися віряни зі всього світу й вона зцілила едеського царя від виразок, які з'являлись на його тілі й не виліковувались. Проте, під час Хрестового походу святиню викрали й вона затонула разом із кораблем, на якому ікону перевозили злодії.
Що не можна робити на Горіховий Спас-2021
- Цього дня суворо забороняється думати про погане чи сумувати. Ваші негативні емоції нашкодять не лише вам, а можуть зіпсути свято іншим. Відпустіть все зло й образи, щоб сповна насолодитись святом Горіхового Спаса.
- Не ледарюйте! На Горіховий Спас людей закликають працювати, адже вірять, що робота зробить життя кращим і щасливішим.
Що не можна робити на Горіховий Спас 2021 / Фото Unsplash
- Не відмовляйте у милостині чи коли у вас попросять їжу.
- Не можна у це свято ставати на крихти хліба чи викидати їх.
- Хоч праця на Горіховий Спас не заборонена, однак утримайтесь від рукоділля.
- Не лихословте й не заздріть.
- Не викидайте шкарлупу від горіхів сьогодні. Вірять, якщо закопати її на городі, то наступний врожай буде дуже багатим.
Що святити на Горіховий Спас-2021
На Горіховий Спас заведено освячувати у храмах деякі продукти. У святковий кошик віряни зазвичай кладуть зерно, свіжоспечений хліб, мед, різноманітні фрукти та горіхи.
Що освячувати на Горіховий Спас 2021 / Фото Unsplash
Після святкової Літургії християни повертались додому й влаштовували велику гостину. Господині готували різноманітні наїдки, які включали в себе освячені продукти. Також дозволялось їсти м'ясо і яйця, адже Успенський піст уже завершився.