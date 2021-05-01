Не секрет, что Пасха является величайшим праздником христианства. В этот величественный день все живое радуется и возвеличивает Христа. Существуют легенды, что именно на Пасху заблудшие души обретают свет Божий и сразу попадают в рай, а молитвы в это время обладают огромной силой и способны исцелять самые тяжелые болезни.
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Что можно делать на Пасху 2021
- Обязательным на Пасху является посещение церкви. Необходимо привлечь всю семью для визита в храм, ведь это укрепит вашу семью и принесет в дом согласие.
- Для того, чтобы не проспать свое счастье на Пасху советуют просыпаться на рассвете.
- Верят, что на Пасху осуществляются все желания. Поэтому вы можете просить у Бога все, что пожелаете. Люди, которые хотят разбогатеть, умываются из серебряной посуды. А девушки, которые хотят выйти замуж должны помолиться специальную молитву.
- Давайте милостыню всем, кто у вас ее попросит. В этот день запрещено кому-то отказывать.
- Посетите сегодня своих родных с пасхальными гостинцами. Также, на Пасху есть хороший обычай – надо попробовать 12 куличей. Особенно, такая традиция касается незамужних девушек, которые хотят найти свою любовь.
Запреты на Пасху 2021 / Фото Pixabay
Что нельзя делать на Пасху 2021
- Категорически запрещен любой труд. Считают, что с домашними заботами от вас уйдет счастье.
- В этот праздник нельзя ни с кем ссориться. Конфликтов и пререканий стоит избегать, ведь злые эмоции ухудшат вам здоровье в будущем.
- Нельзя выбрасывать освященные продукты. Скорлупу со свяченого яйца надо сжечь, а для того, чтобы не выбрасывать кулич – лучше накормите им птиц.
- В течение 40 дней после Пасхи считается грехом проливать кровь животных, ведь они тоже радуются Христову Воскресению и славят Бога.
- Традиционно на Пасху не совершается таинство венчания.