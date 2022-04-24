Пасха 2022: как провести Воскресение Христово в войну – традиции и что нельзя делать

В воскресенье, 24 апреля христиане отмечают большой религиозный праздник Пасхи. Этот день называется самым светлым праздником в году.

Есть в этом году очень непростое и тяжелое время, ведь в этот день, ровно два месяца назад, в Украине началась война. Наша радость от Воскресения Христова теперь переплетена с печалью, но как верующие должны прославлять Господа Бога и возвещать всем о его воскресении.

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Пасха – символизирует начало новой жизни. С верой во Всевышнего ожидаем нашу победу, которая уже не за горами. Многие украинцы запрещают себе праздновать Пасху, ведь наше сердце до сих пор разорвано от боли, которую принесли нам русские захватчики. Психотерапевт София Влох говорит, что не стоит отказываться от традиций и хоть на время избавить себя от грусти.

"Традиции и обычаи – это ценности. Во время войны они необходимы каждому украинцу. Ведь это стержень, который придает силы выстоять и улучшает самочувствие. Не отказываете себе в празднике и встрече с родными за одним столом. Это наоборот может улучшить ваше эмоциональное состояние и дать больше ресурса для работы, волонтерства или помощи армии», – говорится в ее интервью.



24 апреля верят празднуют Воскресение Христово

Традиция празднования Пасхи

В ночь с субботы на воскресенье верующие отправляются в церковь на Пасхальную службу. В разных регионах освящение корзин происходит по-разному. Кто-то освящает корзины за день, а потом идет в церковь, а кто-то уже с корзинами ночью отправляется на Пасхальную службу.



24 апреля верят празднуют Воскресение Христово

Впрочем, все равно утром вся семья собирается за одним столом, чтобы отведать посвященный кулич, яйца, сыр, масло и ветчину с колбасой. С кусочка пасхального кулича и яйца и начинается разговка. После этого можно пробовать и другие праздничные блюда.

Что можно делать на Пасху

Считается, что все молитвы на Пасху обладают большой силой. Обратитесь к Господу с просьбой отвлечь наших защитников от беды, одержать победу и вернуться живыми и невредимыми домой.

Дайте милостыню всем скучающим и по возможности, помогите людям, нуждающимся сейчас в помощи.

В разных городах Украины сейчас находятся немало переселенцев. Господь поблагодарит вас за ваше большое сердце, если вы пригласите людей на Пасхальный завтрак и поделитесь пасхой и священными яйцами.



24 апреля верят празднуют Воскресение Христово

Что нельзя делать на Пасху

Категорически запрещается выбрасывать пасху. Даже если вам не удалось ее правильно испечь. Крошками накормите птиц.

Нельзя в этот день не с кем ссориться. В этот день также запрещено желать кому-нибудь зла.

Не стоит заниматься уборкой на Пасху.