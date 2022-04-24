Маємо цього року дуже непростий і важкий час, адже в цей день, рівно два місяці тому, в Україні розпочалася війна. Наша радість від Воскресіння Христового тепер переплетена з сумом, втім як віряни, маємо прославляти Господа Бога та сповіщати всім про його воскресіння: "Христос Воскрес!".

Читайте також Одягаємо вишиванку на Великдень: з чим носити традиційний елемент гардероба – стильні образи

Великдень – символізує початок нового життя. З вірою у Всевишнього очікуємо на нашу перемогу, яка вже не за горами. Багато українців забороняють собі святкувати Великдень, адже наше серце досі розірване від болю, яке принесли нам російські загарбники. Психотерапевтка Софія Влох каже, що не варто відмовлятися від традицій та хоч на деякий час позбавити себе від суму.

"Традиції та звичаї – це цінності. В часи війни вони необхідні кожному українцю. Адже це стрижень, що надає сил вистояти й покращує самопочуття. Не відмовляєте собі у святі та зустрічі з рідними за одним столом. Це навпаки може покращити ваш емоційний стан і дати більше ресурсу для роботи, волонтерства чи допомоги армії", – зазначається в її інтерв’ю.



24 квітня вірять святкують Воскресіння Христове

Традиція святкування Великодня

У ніч з суботи на неділю віряни відправляються до церкви на Пасхальну службу. В різних регіонах освячення кошиків відбувається по-різному. Хтось освячує кошики за дня, а тоді йде до церкви, а хтось вже з кошиками вночі відправляється на Пасхальну службу.



24 квітня вірять святкують Воскресіння Христове

Втім всі однаково зранку вся родина збирається за одним столом, аби скуштувати посвячену паску, яйця, сир, масло та шинку з ковбасою. З шматочка пасхального паски та яйця і починається розговіння. Після цього можна куштувати й інші святкові страви.

Що можна робити на Великдень

Вважається, що всі молитви на Великдень мають велику силу. Зверніться до Господа з проханням відвернути наших захисників від біди, вибороти перемогу та повернутися якнайшвидше живими та неушкодженими додому.

Дайте милостиню всім нудженним та за можливості, допоможіть людям, які потребують зараз допомоги.

В різних містах України зараз перебуває чимало переселенців. Господь віддячить вам за ваше велике серце, якщо ви запросите людей на Великодній сніданок та поділитеся паскою та свяченими яйцями.



24 квітня вірять святкують Воскресіння Христове

Що не можна робити на Великдень

Категорично забороняється викидати паску. Навіть, якщо вам невдалося її правильно спекти. Крихтами нагодуйте пташок.

Не можна в цей день ні з ким сваритися. У цей день також заборонено бажати комусь зла.

Не варто займатися прибиранням на Великдень.