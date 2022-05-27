С начала мая 14 областей Украины учатся дистанционно, в 4 областях обучение проходит частично дистанционно и очно, еще в 7 – частично дистанционно или учебный процесс совсем остановлен. Как сообщал министр образования Сергей Шкарлет, более сотни украинских школ уничтожили российские окупанты.

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Для выпускников: 20 мая стартовал этап регистрации абитуриентов на мультипредметном тесте. Его проведут вместо обычного ВНО. Рассказываем, как и когда можно будет зарегистрироваться.

Последний звонок в школах Украины должен прозвучать 27 мая 2022, однако дату окончания обучения каждая школа устанавливает самостоятельно. Некоторые успеют это сделать до 1 июня, а кто-то будет отрабатывать уроки еще в начале лета. Что касается праздничных мероприятий, то линейки по случаю последнего звонка некоторые школы могут проводить по собственному желанию – там, где это безопасно.

К сожалению, жертвами российского вторжения в Украину стали 240 детей. Кто-то из них мог окончить школу в этом году, а кто вообще не успел узнать, что такое школа и одноклассники. Поэтому нынешний последний звонок чрезвычайно печален и трагичен для многих украинских семей.

Картинки-поздравления

Чтобы поддержать своих коллег, учеников, учителей, предлагаем вам несколько приятных картинок, которые вы можете им прислать. Мы верим, что новый учебный год начнется 1 сентября в мирных и спокойных условиях, а Украина сможет выгнать из нашей земли всех захватчиков.



Последний звонок 2022: картинки-поздравления / Фото из открытых источников



Последний звонок: когда отмечают в 2022 году / Фото из открытых источников



Последний звонок 2022: картинки-поздравления / Фото из открытых источников



Последний звонок: поздравления для учителей и учащихся / Фото из открытых источников



Последний звонок 2022 / Фото из открытых источников



Последний звонок 2022: картинки-поздравления / Фото из открытых источников



Последний звонок 2022: как поздравить учителя / Фото из открытых источников



Последний звонок 2022 / Фото из открытых источников