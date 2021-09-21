Христиане отмечают Рождество Пречистой Богородицы: что запрещено делать в праздник

Рождество, то есть рождение, Богородицы церковь отмечает 21 сентября. Это событие входит в 12 самых важных праздников христианства, после Пасхи Господней. В Украине Божья Матерь считается защитницей простого народа, поэтому ее Рождество всегда праздновалось с особым подходом. В честь этого праздника в нашей стране построено около сотни храмов.

Согласно писаниям, Пречистая Дева родилась в Иерусалиме в семье праведных христиан – Иоакима и Анны. Господь испытывал супругов и они долго не могли зачать ребенка. Пара очень страдала и долго молилась, чтобы Бог послал им возможность наконец почувствовать радость отцовства.

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Однажды Иоаким ушел в храм и хотел сделать пожертвование, однако священник ему в этом отказал. Служитель сказал, что Иоаким не достоин жертвовать Богу, ведь не привел в этот мир никакого потомства. Тогда будущий отец Марии ушел в пустыню и долго постился. Во время молитвы, к мужу пришел ангел, возвестивший, что Анна родит ему дочь.



Рождество Богородицы: история праздника

В христианской религии – рождение Марии Девы знаменует очищение мира, приход в него надежды на спасение. Рождество Пресвятой стало отсчетом к краху греховности, отсчетом к уничтожению зла и пороков людей. Этот праздник снова дал смысл человеческой жизни, которая погрязла в черноте и бедах.

Что нельзя делать на Рождество Богородицы-2021

В этот великий праздник строго запрещена любая работа и рукоделие.

Верили, что в этот день особенно осторожно надо обращаться с пищей. Если после завтрака, обеда или ужина у вас остались объедки, то их нельзя выбрасывать. Лучше отдайте остатки животным.

Нельзя употреблять алкоголь.



Что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы-2021