Згідно з писаннями, Пречиста Діва народилась у Єрусалимі в родині праведних християн –Іоакима та Анни. Господь випробовував подружжя й вони довго не могли зачати дитину. Пара дуже страждала і довго молилась, аби Бог послав їм можливість нарешті відчути радощі батьківства.

До слова Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

Одного разу Іоаким пішов у храм і хотів зробити пожертву, однак священник йому у цьому відмовив. Служитель сказав, що Іоаким не гідний жертвувати Богові, адже не привів у цей світ ніякого потомства. Тоді майбутній батько Марії пішов у пустелю і довго постив. Під час молитви, до чоловіка прийшов ангел, який сповістив, що Анна народить йому доньку.



Різдво Богородиці: історія свята

У християнській релігії – народження Марії Діви знаменує очищення світу, прихід у нього надії на спасіння. Різдво Пречистої стало відліком до краху гріховності, відліком до знищення зла й пороків людей. Це свято знову надало сенс людському життю, яке загрузло у чорноті й бідах.

Що не можна робити на Різдво Богородиці-2021

У це велике свято суворо заборонена будь-яка праця і рукоділля.

Вірили, що цього дня особливо обережно треба поводитися з їжею. Якщо після сніданку, обіду чи вечері у вас залишились недоїдки, то їх не можна викидати. Краще віддайте залишки тваринам.

Не можна вживати алкоголь.



Що не можна робити у Різдво Пресвятої Богородиці-2021