С наступлением зимы все верующие находятся в терпеливом ожидании важнейших праздников – Сочельника и Рождества. Традиционно в эти дни люди прославляют рождение Бога не только в молитвах, но и в специальных торжественных песнях – колядках. Колядуют все без исключения – и взрослые, и малыши. Особенно важно привлекать к действу колядования детей, ведь именно так мы прививаем им наши традиции, которые они будут потом передавать и своим потомкам.

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Благозвучные колядки-2022

"Нова радість"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.



Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.



Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.



– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.



Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

"На синім небі"

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось —

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

***



Красивые колядки для детей на украинском языке / Фото Pinterest

Темної ночі

Зорі засяли,

Ангели людям

Радість звіщали.

У Вифлеємі,

В стайні, на сіні,

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому Сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу святому,

На землі спокій

Роду людському.

К. Перелесная

***

"Колядка"

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!"

– Усіх сповіщала.

Н. Мудрик-Мриц

***

Святий вечір на поріг –

світлого Різдва для всіх!

Хай до Вас Bін завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім'ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус Вас не забуде!

***

"Коляд, коляд, коляда"

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!



Веселые рождественские колядки 2022 / Фото Pinterest

***

До столу в Святвечір сіда Україна,

Зібравши свій рід на честь Різдва,

Вітає колядками Божого Сина –

Малого Ісуса Христа!

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

***

"Десь падає сніжок тихенько"

Десь падає сніжок тихенько,

Плеяда зірочок засяяла маленьких,

В грубці потріскують полінця,

Ангелики враз стали на колінця,

Ісусика вони вітають,

І чемно рученьки складають,

І ми спішімо привітати,

І найцінніші дари дати,

І віру, і любов свої,

Даруємо Дитяточко тобі,

Христос народився!

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***

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Шуточные колядки на украинском языке

Я колядник хоч куди,

В мене гарні чобітки.

Маю теплий кожушок

Та порожній ще мішок!

Ось я вам заколядую!

Слів для вас не пошкодую!

Ну а ви ж мені на свято

Накривайте стіл багато:

Шмат ковбаски, сиру трішки,

Можна яблука й горішки,

Тортик «Празький» солоденький,

Ще й цукерочок дві жменьки!



Я ж бажаю всій родині

Дні яскраві, теплі, мирні!

Хай Господь дарує радо

Вам в сім'ю "Тойоту Прадо"!

Щоб завжди були у парі,

Побажаю ще й "Ферарі",

Замок в Австрії та Римі,

Де басейнів аж чотири.

До смачненького слівця

Побажаю шмат сальця!

Діамантів ще бажаю

Та мішечок наставляю!

***



Шуточные колядки-2022 на украинском языке / Фото Pixabay

Я колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий — наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

***

Коляд, коляд, коляда,

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

***

Добрий вечір тобі,

Пане господарю!

Винеси ти нам ковбасок пару,

Ой, походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винеси сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився,

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб худобинка водилася,

Щоб пшениця народилася,

Щоб у хаті всього мали –

Колядників пригощали!