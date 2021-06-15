Украина встречает праздник Троицы-2021: на какую дату выпало событие

Праздник Троицы является чрезвычайно важным событием для верующих. Троица входит в 12 самых больших праздников христианского цикла и ежегодно отмечается в разные даты. Это связано с тем, что праздник высчитывают от пятидесятого дня после Пасхи. Когда в Украине христиане будут праздновать Троицу-2021 – узнавайте в материале.

День Святой Троицы также называют Зелеными праздниками. В этот день принято украшать зеленью и цветами не только дома и дворы, но и храмы. Этот праздник признан на государственном уровне и всегда приходится на воскресенье, поэтому украинцы получат дополнительный выходной.

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Когда Троица-2021 в Украине: дата праздника

В 2021 году большой праздник Троицы жители Украины будут отмечать 20 июня. Так, как Троица выпадает в воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день, то есть понедельник 21 июня. Таким образом, мы будем отдыхать 19, 20 и 21 июня включительно.



Троица-2021 в Украине: дата праздника

По-другому праздник Троицы называют Зелеными праздниками и Пятидесятницей, ведь отмечают событие в 50-й день после Воскресения Христова. Также, день Святой Троицы считается днем ​​рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви.

День Святой Троицы-2021: традиции и что известно о празднике

День Троицы является большим и светлым событием в христианском мире, которое прославляет святое единство Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Кроме этого церковь чтит учеников Иисуса Христа – апостолов, которые решили основать и заложить праздник. Этим они хотели увековечить чудо, которое произошло, когда на них сошел Святой Дух.



Троица-2021: традиции и обычаи

После сошествия Святого Духа апостолы начали говорить на разных языках мира, чтобы нести слово Божие в разные страны. Также ученики научились исцелять и предсказывать будущее. Получив такие дары, святые отправились по миру и рассказывали простым людям о жизни Иисуса Христа и о том, что он умер за грехи человечества.

Троица является довольно древним праздником в украинской культуре, поэтому он насыщен многими традициями. Наши предки верили, что с Троицей начинается настоящее лето и раньше было популярно мнение, что именно на Троицу Бог создал землю и засеял ее растениями, поэтому люди собирали лекарственные травы. Сейчас люди украшают свои дома ветками деревьев (липа, береза, дуб, клен) и травами (аир, мята, мелисса), ведь душистая зелень и цветы символизируют возрождение всего живого на земле.