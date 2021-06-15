День Святої Трійці також називають Зеленими святами. У цей день заведено прикрашати зеленню та квітами не лише оселі й подвір'я, а й храми. Це свято визнано на державному рівні і завжди припадає на неділю, тож українці отримають додатковий вихідний.

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Коли Трійця-2021 в Україні: дата свята

У 2021 році велике свято Трійці жителі України відзначатимуть 20 червня. Так, як Трійця випадає у неділю, вихідний переноситься на наступний робочий день, тобто понеділок 21 червня. Таким чином, ми відпочиватимемо 19, 20 і 21 червня включно.



Трійця 2021 в Україні: дата свята

По-іншому свято Трійці називають Зеленими Святами і П'ятдесятницею, адже відзначають подію у 50-й день після Воскресіння Христового. Також, день Святої Трійці вважається днем народження Святої Вселенської соборної апостольської Церкви.

День Святої Трійці-2021: традиції та що відомо про свято

День Трійці є великою і світлою подією у християнському світі, яка прославляє святе єдинство Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Окрім цього церква вшановує учнів Ісуса Христа – апостолів, які вирішили заснувати й закласти свято. Цим вони хотіли увіковічити диво, яке сталось, коли на них зійшов Святий Дух.



Трійця 2021: традиції і звичаї

Після сходження Святого Духа апостоли почали говорити різними мовами світу, щоб нести слово Боже в різні країни. Також учні навчилися зцілювати і передбачати майбутнє. Отримавши такі дари, святі вирушили світом й розповідали простим людям про життя Ісуса Христа і те, що він помер за гріхи людства.

Трійця є доволі давнім святом в українській культурі, тож воно насичене багатьма традиціями. Наші предки вірили, що з Трійцею починається справжнє літо й раніше було популярна думка, що саме на Трійцю Бог створив землю і засіяв її рослинами, тому люди збирали лікарські трави. Зараз люди прикрашають свої домівки гілками дерев (липа, береза, дуб, клен) і травами (лепеха, м'ята, чебрець, меліса), адже запашна зелень і квіти символізують відродження всього живого на землі.