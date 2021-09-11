Церковь чтит Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в праздник

Православные верующие считают Иоанна Предтечу одним из мудрых святых. Люди настолько уважают Крестителя, что по важности ставят его фигуру на ступень ниже Богоматери. К слову, Предтечей святого называют не просто так, ведь именно он предсказал приход Спасителя в этот мир. Так как праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя является очень важным для церкви, следует знать, что нельзя в него делать.

Праздник Усекновения Главы Иоанна Предтечи ежегодно празднуют 11 сентября. Согласно библейским писаниям, святой Иоанн претерпел мученическую смерть еще при жизни Христа, ведь осуждал тогдашнюю власть, во главе которой стоял царь Ирод. На этот праздник в храмах проводятся торжественные молебны, где выносят икону с изображением Иоанна Крестителя. Каждый верующий может помолиться святыне и попросить у святого здоровья, душевного покоя и мудрости.

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Усекновения главы Иоанна Предтечи-2021: история праздника

После того, как Иоанн Предтеча совершил обряд крещения Иисуса Христа, его схватили и бросили в тюрьму по приказу царя Ирода Антипы. Кстати, этот правитель был сыном того самого царя Ирода, который искал новорожденного Иисуса и приказал убить 14 тысяч Вифлеемских младенцев. Святого Иоанна арестовали за то, что он разоблачил тайну брака Ирода Антипы и его жены Иродиады.



Усекновение главы Иоанна Предтечи: история праздника

Дело в том, что Антипа женился на Иродиаде, когда она еще была замужем за его сводным братом Филиппом. Услышав, что Креститель все знает, царица взбесилась и просила Ирода убить святого. Интересно, что сам Ирод Антипа очень уважал Иоанна Предтечу и боялся народного осуждения, поэтому сначала не решился на его убийство и бросил Крестителя в тюрьму, чтобы хоть как-то угодить жене.

За решеткой святой Иоанн провел почти год, до наступления дня рождения Ирода. Для того, чтобы отпраздновать свой день, правитель устроил помпезный банкет и пригласил много гостей. На празднование пришла и дочь Иродиады от первого брака – Саломея. В качестве подарка девушка представила отчиму танец, который ему очень понравился. Насладившись грациозными движениями Саломеи, Ирод в восторге сказал, что она может просить у него все, что хочет и он обещает, что выполнит это.



Саломея с головой Иоанна Предтечи / Фото Getty Images

Тогда девушка пошла советоваться с матерью, что именно попросить у щедрого отчима. Долго не думая, Иродиада ответила: "Да принесет тебе голову Иоанна Крестителя". Вернувшись к Ироду, Саломея передала просьбу матери как свою и потребовала, чтобы царь выполнил его немедленно.

Расстроившись, Ирод выполнил обещание и обезглавил Предтечу, голову девушке в доказательство принесли на золотом подносе. После сообщения о смерти Иоанна Крестителя, во дворец съехались ученики и забрали тело святого, чтобы похоронить его.

Дальнейшая судьба Иродиады, Ирода Антипы и Саломеи была трагической. Саломия переходила зимой реку Сикорис и провалилась под лед. Лед окружил шею девушки, а сама она барахталась в холодной воде, будто танцевала, как когда-то на банкете у отчима.

Голову ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде, как и голову святого Иоанна Предтечи, а тело ее так и не нашли. Аравийский царь Арефа выслал свои войска против Ирода и нанес ему поражение. Римский император в гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в Испанию, где они погибли.

Что нельзя делать на Усекновения главы Иоанна Предтечи-2021

Люди верили, что на Усекновения Главы Иоанна Предтечи запрещено пользоваться острыми предметами, к примеру ножом, ножницами или топором. Это все будет напоминать о казни святого Иоанна, и работа с этими вещами может принести несчастье сей день.

Также в народе считали, что нельзя нарезать и употреблять в пищу продукты округлой формы, поскольку они напоминают образ головы.

Строго запрещены любые веселье, шумные гуляния и вечеринки. Усекновения Главы Иоанна Предтечи приравнивается к траурному дню.

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Что нельзя делать на Усекновения главы Иоанна Крестителя