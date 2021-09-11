Свято Усікновення Глави Івана Предтечі щорічно святкують 11 вересня. Згідно з біблійськими писаннями, святий Іван зазнав мученицької смерті ще за життя Христа, адже засуджував тодішню владу, на чолі якої стояв цар Ірод. На це свято у храмах проводяться врочисті молебні, де виносять ікону з зображенням Івана Хрестителя. Кожен вірянин може помолитись до святині і попросити у святого здоров'я, душевного спокою і мудрості.

До слова Вересень-2021: скільки вихідних українці отримають у першому місяці осені

Усікновення глави Івана Предтечі-2021: історія свята

Після того, як Іван Предтеча здійснив обряд хрещення Ісуса Христа, його схопили й кинули у в'язницю за наказом царя Ірода Антипи. До речі, цей правитель був сином того самого царя Ірода, який шукав новонародженого Ісуса і наказав убити 14 тисяч вифлеємських немовлят. Святого Івана заарештували за те, що він викрив таємницю шлюбу Ірода Антипи та його дружини Іродіади.



Усікновення глави Іоанна Предтечі: історія свята

Річ у тім, що Антипа одружився на Іродіаді, коли вона ще була заміжньою за його зведеним братом Филипом. Почувши, що Хреститель все знає, цариця оскаженіла й просила Ірода убити святого. Цікаво, що сам Ірод Антипа дуже поважав Івана Предтечу і боявся народного осуду, тож спочатку не наважився на його вбивство і кинув Хрестителя у в'язницю, аби хоч якось догодити дружині.

За ґратами святий Іван провів майже рік, до настання дня народження Ірода. Для того, щоб відсвяткувати свій день, правитель влаштував помпезний банкет і запросив багато гостей. На святкування прийшла і донька Іродіади від першого шлюбу – Саломея. У якості подарунку дівчина представила вітчиму танок, який йому надзвичайно сподобався. Насолодившись граційними рухами Саломеї, Ірод у захваті сказав, що вона може просити у нього все, що хоче і він обіцяє, що виконає це.



Саломея з головою Івана Предтечі / Фото Getty Images

Тоді дівчина пішла радитись з матір'ю, що саме попросити у щедрого вітчима. Довго не думаючи, Іродіада відповіла: "Хай принесе тобі голову Івана Хрестителя". Повернувшись до Ірода, Саломея переказала прохання матері як своє і зажадала, аби цар виконав його негайно.

Засмутившись, Ірод виконав обіцянку й відтяв голову Предтечі, яку дівчині у доказ принесли на золотій таці. Після повідомлення про смерть Івана Хрестителя, до палацу з'їхалися його учні й забрали тіло святого, аби поховати його.

Подальша доля Іродіади, Ірода Антипи і Саломеї була трагічною. Саломія переходила взимку річку Сікоріс і провалилася під кригу. Лід оточив шию дівчини, а сама вона борсалась у холодній воді, ніби танцювала, як колись на банкеті у вітчима.

Голову її, відрізану гострою крижиною, принесли Іродові та Іродіаді, як і голову святого Івана Предтечі, а тіло її так і не знайшли. Аравійський цар Арефа вислав свої війська проти Ірода і завдав йому поразки. Римський імператор в гніві заслав Ірода разом з Іродіадою до Іспанії, де вони загинули.

Що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі-2021

Люди вірили, що на Усікновення Глави Івана Предтечі заборонено користуватись гострими предметами, до прикладу ножиком, ножицями чи сокирою. Це все нагадуватиме про страту святого Івана, і праця з цими речами може принести нещастя цього дня.



Також у народі вважали, що не можна нарізати і вживати в їжу продукти округлої форми, оскільки вони нагадують образ голови.



Суворо заборонені будь-які веселощі, гучні гуляння і вечірки. Усікновення Глави Івана Предтечі прирівнюється до траурного дня.

​

Що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Хрестителя