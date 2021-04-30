По-другому Вальпургиеву ночь называют Велесевой, однако первоначальное название пошло от имени христианской святой Вальпургии – монахини, приехавшей из Англии в Германию и основавшей там монастырь.

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История и значение Вальпургиевой ночи

Ночь с 30 апреля на 1 мая еще в языческие времена считалась одной из самых мистических. Считали, что именно в нее приходит весна и надо было водить хороводы вокруг Майского дерева, чтобы встретить это теплое время года.



Вальпургиева ночь 2021: история праздника

Что касается Святой Вальпургии, в честь которой названо событие, то она происходила из очень знатной семьи, однако избрала путь монахини. Святая стала одной из первых, кто был наделен даром исцеления, а также была защитницей моряков, беременных женщин и оберегала от болезней и катастроф.

Почему же все думают, что Вальпургиева ночь – это время злых духов и колдовства? Издавна сложилось поверье, что в этот период на зловещий шабаш слетаются все ведьмы мира и делают вред обычным людям. Эти злые создания выдаивают скот до смерти, навлекают на целые семьи болезни и проклятия, а также препятствуют приходу весны. Для того, чтобы отпугнуть ведьм, разжигали огромные костры, свет и тепло которых очень пугал демонических существ и злых духов.



На Вальпургиеву ночь разжигали костер

Обряд разжигания костра на Вальпургиеву ночь до сих пор является популярным, но современные люди делают это скорее для развлечения, чем для того, чтобы не позволить ведьмам себя обидеть.

Древние люди также верили, что граница между потусторонним и реальным миром в это время становится очень тонкой. Кроме огня, чародейскую силу приобретают и растения, поэтому если собрать в эту ночь правильные цветы или травы – можно стать очень счастливым.

Вальпургиева ночь известна и своими охотами на ведьм. Во времена инквизиции жестокой расправе подверглись тысячи женщин, подозревавшихся в колдовстве. Чаще, это были совсем невинные люди.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь 2021